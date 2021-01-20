Нова очільниця ОБСЄ, голова МЗС Швеції Анн Лінде вважає, що Україна виконала усі умови для нової зустрічі лідерів у "нормандському форматі".

Про це вона розповіла в інтерв’ю “Європейській правді”.

“На саміті у Парижі (в грудні 2019 року — ред.) була домовленість щодо нової зустрічі лідерів за ряду умов. Україна виконала всі умови. Росія – на жаль, ще ні. Тепер все залежить від того, як триватимуть переговори, від того, як саме буде домовлено виконувати ці умови”, — зазначила Анн Лінде, яка очолює ОБСЄ з 1 січня.

Вона додала, що попри це формат “Норманді” є дієвим. ОБСЄ не планує доєднуватися до цієї роботи та планує сконцентруватися на діяльності Тристоронньої контактної групи.

Як відомо, рік тому, 9 грудня 2019 року, в Парижі відбулася перша за три роки зустріч лідерів “нормандської четвірки” (Україна, Росія, Франція, Німеччина), присвячена питанню врегулювання конфлікту на Донбасі. За підсумками зустрічі президент Французької Республіки, канцлер Федеративної Республіки Німеччина, президент Російської Федерації та президент України узгодили загальні висновки.

До річниці саміту президент Володимир Зеленський заявив, що Росія блокує виконання домовленостей, досягнутих на зустрічі.