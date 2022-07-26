Про це йдеться на офіційній сторінці Держспецзв’язку.
Команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попередила про розповсюдження небезпечних електронних листів. Вони надходять на приватні адреси e-mail, зокрема, начебто від Національної академії Служби безпеки України.
Проте, якщо відкрити додатки, які містяться у листах, то це призведе до запуску на комп’ютері шкідливої програми GammaLoad.PS1_v2.
Атаку пов’язують із групою UAC-0010 (Armageddon). Це хакерське угруповання Федеральної служби безпеки Російської Федера́ції – серед тих, які від початку широкомасштабного воєнного вторгнення Росії активно атакують критичну інформаційну інфраструктуру України.
Кіберзлочинці, зазвичай, використовують болючі для українців теми. Наприклад, у травні під час аналогічної атаки члени Armageddon спекулювали на темі окупованого Херсона.
Нагадаємо, що нещодавно Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України попереджала про нову кібератаку з використанням шкідливої програми-викрадача, на якій згадується оперативне командування “Південь”.
Крім того, 21 липня хакери атакували українські радіостанції холдингу TAVR Media. В етері запустили повідомлення, що нібито президент Володимир Зеленський перебуває у реанімації, а обов’язки глави держави виконує голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
- Хакери, які видавали себе за Ангелу Меркель, намагалися зламати обліковий запис президентки Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард.
- Раніше на вимогу СБУ було заблоковано майже 500 проросійських YouTube-каналів з аудиторією більше як 15 млн підписників.
- Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України опублікувала рекомендації щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом тощо.