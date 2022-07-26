Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України попереджає про розповсюдження небезпечних електронних листів із темами "Інформаційний бюлетень" та "Бойове розпорядження".

Про це йдеться на офіційній сторінці Держспецзв’язку.

Команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попередила про розповсюдження небезпечних електронних листів. Вони надходять на приватні адреси e-mail, зокрема, начебто від Національної академії Служби безпеки України.

Проте, якщо відкрити додатки, які містяться у листах, то це призведе до запуску на комп’ютері шкідливої програми GammaLoad.PS1_v2.

Атаку пов’язують із групою UAC-0010 (Armageddon). Це хакерське угруповання Федеральної служби безпеки Російської Федера́ції – серед тих, які від початку широкомасштабного воєнного вторгнення Росії активно атакують критичну інформаційну інфраструктуру України.

Кіберзлочинці, зазвичай, використовують болючі для українців теми. Наприклад, у травні під час аналогічної атаки члени Armageddon спекулювали на темі окупованого Херсона.

Нагадаємо, що нещодавно Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України попереджала про нову кібератаку з використанням шкідливої програми-викрадача, на якій згадується оперативне командування “Південь”.

Крім того, 21 липня хакери атакували українські радіостанції холдингу TAVR Media. В етері запустили повідомлення, що нібито президент Володимир Зеленський перебуває у реанімації, а обов’язки глави держави виконує голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.