На початку вересня з’явиться друком нова книжка української письменниці й публіцистки Тані Малярчук "За такі гріхи Бог ще подякує".

Це доволі несподіване видання, в якому відома авторка прози пробує себе відразу в двох невластивих для неї жанрах – поетичному та графічному. Нову книжку вона присвятила своїм чоловікам, “які відпустили живою”.

“За такі гріхи Бог ще подякує” – поетична збірка, що налічує більше п’ятдесяти віршів, доповнених особливими колажами Тані Малярчук. “Це, – за її словами, – зліплений по клаптиках в химерні картинки і прості слова досвід блукань і страждань, які жінка переживає, коли наважується на самознищення. Неодмінно заради того, щоб самовіднайтися. Для мене ця книжечка – як пройтися голяком у людному місці, в ній я максимально вразлива, бо ніколи раніше не писала верлібри і не займалася дизайном. Любов як найвишуканіша форма насильства – її основна тема”.

Перша презентація книжки відбудеться під час ХІ Міжнародного поетичного фестивалю MERIDIAN CZERNOWITZ у Чернівцях 4-6 вересня.

Довідка.

Таня Малярчук (1983) – українська письменниця та публіцистка, авторка 8 книжок.

Колумністка в українських та німецьких інтернет-виданнях Deutsche Welle та Die Zeit Online. З 2011-го року живе в Австрії. У 2018 р. перемогла в конкурсі німецькомовної літератури, який проходить в м. Клагенфурт (Австрія) і стала лауреаткою премії імені Інґеборґ Бахман. Оповідання й есе перекладені польською, румунською, англійською, чеською та білоруською мовами.