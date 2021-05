Про це пише видання Hypebeast.

Раніше токен Shiba Inu подорожчав на 70% всього за годину після твіту Ілона Маска, в якому підприємець написав, що вибирає собі цуценя породи сіба-іну.

Fine if investors want to trade Shiba coins for short term.

But don’t even think of doing the same with Shiba dogs.

Once you adopt, you must keep them well though their lives.

They are lovely creatures and friends of human.

– A Shiba seeking for fresh air on Tokyo street. pic.twitter.com/AXfZFZFo3T

— HIRO MIZUNO (@hiromichimizuno) May 7, 2021