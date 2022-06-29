Вже зараз відбувається створення напрацювань для проєкту будівництва нового літака, який після закінчення повномасштабної війни зможе встановити ще багато рекордів.

Про це повідомив голова фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія.

Ан-225 “Мрія” – світова легенда й один із символів України. Це єдиний у своєму роді літак, який встановив 240 світових рекордів.

“Російські окупанти можуть знищити що завгодно, але Мрію – ніколи. Ми вже зараз опрацьовуємо проєкт будівництва нового літака, який після війни поставить ще багато рекордів” – зазначив Давида Арахамія.

Також він додав, що вже оновлений літак, на базі сучасного, цифрового обладнання дозволить “Мрії” стати ще сильнішою.

Це питання, а також наші перспективи співпраці в космічній сфері сьогодні обговорювалися під час зустрічі з засновника компанії Virgin Galactic та мільярдером Річардом Бренсоном. Він висловив готовність допомагати всім, чим зможе.

“Я впевнений, що це нам вдасться, бо немає нічого неможливого для країни, яка повірила в себе і свої сили. Найкращі часи нашої авіації та космічних технологій ще попереду”, – наголосив народний депутат.

ДОВІДКА. АН-225 “Мрія” – найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським КБ імені Антонова. Активно використовувався під час пандемії коронавірусу. Зокрема, у квітні 2020-го літак доставив з Китаю до Києва 103 тонни медичних засобів для боротьби із коронавірусом.