Новообрана міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб у липні 2021 року відвідувала окупований Крим. Про перебування Лябіб у Криму свідчать її власні та інші дописи у соцмережах, а також коментарі в телеетерах.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Зокрема 24 липня 2021 року вона опублікувала в Instagram повідомлення про приїзд до Севастополя: “Прибуття у затоку Севастополя, дивне місце, чи не правда?”, — зазначила вона у дописі під фото.

Наступного дня Аджа Лябіб поширила фото вечірнього міста.

Вона приїжджала на фестиваль “Глобальные ценности”, який організував Севастопольський академічний російський драматичний театр імені Луначарського 23-25 липня.

Також Лябіб позначили в одному з дописів щодо фестивалю у Facebook, який вона поширила на власній сторінці з коментарем “Інтенсивні моменти творення”. Водночас в її Instagram можна побачити фрагменти хореографічного виступу. Згодом в етерах вона сама розповіла про фестиваль як головну мету цієї поїздки.

Також вона виклала у Facebook фотографії з Лівадійського палацу з експозицією про Ялтинську конференцію та з дачі Чехова у Ялті. Ці дописи опубліковані 26-28 липня.

Пізніше в етері RTBF її запитали про поїздку, акцентувавши на специфічній ситуації окупованого півострова і спитавши, чи вона повертається “з України, чи з Росії”.

Вона не надала прямої відповіді, починаючи її з того, що “щоби приземлитися в аеропорту Сімферополя, потрібна російська віза”, а далі вмикає прямою мовою коментар перехожого-росіянина з бухти Севастополя, який каже, що “у Криму завжди була російська культура і жодного зв’язку з українською”. За її словами, відповідь була б іншою, якби вона простягнула мікрофон кримському татарину або українцю.

Втім, у цьому ж етері, говорячи про поїздку, вона все ж побіжно використала фразу, що їздила “у Росію”

— Цей фестиваль у Криму буде темою документального фільму, який ви зараз готуєте? — Так, і для цього я поїхала у Росію…

Варто зауважити, що бельгійський політик, депутат Нового фламандського альянсу (N-VA) Петер де Роовер заявив, що сторінку у Вікіпедії про Аджу Лябіб відредагували невдовзі перед її призначенням, зокрема щодо поїздки до Криму.

Neen, niet gemist. Maar uw CV op Wikipedia werd stevig opgekuist. Op 15 juli ll. werd o.m. geschrapt: ‘2021: voyage au Liban, en Russie: …’

Uw reis naar de Krim stond tot 15/7 als reis naar ‘Rusland’, niet naar ‘Oekraïne’. Laten we het tenminste ‘hoogst ongelukkig’ noemen. pic.twitter.com/gGnqZNO3tx — Peter De Roover (@PeterDeRoover1) July 18, 2022

“Ваше резюме у Вікіпедії ретельно почистили. Серед іншого, 15 липня було видалено наступне “2021: поїздка до Лівану і Росії. До 15 липня ваша поїздка до Криму була поїздкою у “Росію” а не “в Україну”, — наголосив він.

У який спосіб, Аджа Лябіб прибула на територію окупованого півострова — через Росію, порушивши закони України, чи через “Чонгар” — точно невідомо.

Як зазначає видання, її слова про необхідність мати російську візу для рейсу до Сімферополя можуть натякати на приїзд цим маршрутом, проте у соцмережах немає жодних вказівок як на те, що подорож відбулася транзитом через один з аеропортів РФ, так і на те, що вона в’їхала та виїхала через материкову територію України.