Про це повідомляє “Європейська правда”.

Зокрема 24 липня 2021 року вона опублікувала в Instagram повідомлення про приїзд до Севастополя: “Прибуття у затоку Севастополя, дивне місце, чи не правда?”, — зазначила вона у дописі під фото.

Наступного дня Аджа Лябіб поширила фото вечірнього міста.

Вона приїжджала на фестиваль “Глобальные ценности”, який організував Севастопольський академічний російський драматичний театр імені Луначарського 23-25 липня.

Також Лябіб позначили в одному з дописів щодо фестивалю у Facebook, який вона поширила на власній сторінці з коментарем “Інтенсивні моменти творення”. Водночас в її Instagram можна побачити фрагменти хореографічного виступу. Згодом в етерах вона сама розповіла про фестиваль як головну мету цієї поїздки.

Також вона виклала у Facebook фотографії з Лівадійського палацу з експозицією про Ялтинську конференцію та з дачі Чехова у Ялті. Ці дописи опубліковані 26-28 липня.

Пізніше в етері RTBF її запитали про поїздку, акцентувавши на специфічній ситуації окупованого півострова і спитавши, чи вона повертається “з України, чи з Росії”.

Вона не надала прямої відповіді, починаючи її з того, що “щоби приземлитися в аеропорту Сімферополя, потрібна російська віза”, а далі вмикає прямою мовою коментар перехожого-росіянина з бухти Севастополя, який каже, що “у Криму завжди була російська культура і жодного зв’язку з українською”. За її словами, відповідь була б іншою, якби вона простягнула мікрофон кримському татарину або українцю.

Втім, у цьому ж етері, говорячи про поїздку, вона все ж побіжно використала фразу, що їздила “у Росію”

— Цей фестиваль у Криму буде темою документального фільму, який ви зараз готуєте?

— Так, і для цього я поїхала у Росію…

Варто зауважити, що бельгійський політик, депутат Нового фламандського альянсу (N-VA) Петер де Роовер заявив, що сторінку у Вікіпедії про Аджу Лябіб відредагували невдовзі перед її призначенням, зокрема щодо поїздки до Криму.

“Ваше резюме у Вікіпедії ретельно почистили. Серед іншого, 15 липня було видалено наступне “2021: поїздка до Лівану і Росії. До 15 липня ваша поїздка до Криму була поїздкою у “Росію” а не “в Україну”, — наголосив він.

У який спосіб, Аджа Лябіб прибула на територію окупованого півострова — через Росію, порушивши закони України, чи через “Чонгар” — точно невідомо.

Як зазначає видання, її слова про необхідність мати російську візу для рейсу до Сімферополя можуть натякати на приїзд цим маршрутом, проте у соцмережах немає жодних вказівок як на те, що подорож відбулася транзитом через один з аеропортів РФ, так і на те, що вона в’їхала та виїхала через материкову територію України.