Про це Володимир Зеленський сповістив у своєму Instagram.
За словами українського лідера, наступного тижня постраждалі від ударів путінських бойовиків міста отримають партію термінали для супутникового інтернету Starlink. Крім того, Україна планує співпрацювати зі Space X стосовно космічних проєктів. Також Ілона Маска запросили відвідати нашу державу. Але “то вже після війни”.
- Нагадаємо, міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard оголосили, що припинять транзакції на території рф та не співпрацюватимуть з російськими банками.
- Популярний американський письменник Стівен Кінг відмовився перевидаватися у рф після вторгнення російських військ на територію України.
- Сервіс для вивчення мов Duolingo зафіксував 200% збільшення кількості охочих вивчити українську мову у період з 14 по 21 лютого. Пов’язує команда сервісу це перш за все з російським вторгненням.