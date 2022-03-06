Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з очільником Space X Ілоном Маском стосовно майбутньої співпраці та підтримки компанії на тлі російської агресії.

Про це Володимир Зеленський сповістив у своєму Instagram.

За словами українського лідера, наступного тижня постраждалі від ударів путінських бойовиків міста отримають партію термінали для супутникового інтернету Starlink. Крім того, Україна планує співпрацювати зі Space X стосовно космічних проєктів. Також Ілона Маска запросили відвідати нашу державу. Але “то вже після війни”.