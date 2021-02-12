Завдяки логістичному партнеру Ukrainian Fashion Week – компанії Нова пошта Глобал – міжнародні медіа та баєри з Лондона, Берліна, Барселони, Мілана, Парижа, Мадрида, Нью-Йорка та інших міст отримали фізичні запрошення з NFС-чипом з переходом на трансляції показів Тижня моди.

До перегляду Ukrainian Fashion Week протягом 5‒8 лютого, трансляцію якого забезпечував MEGOGO, приєдналося понад 370 000 глядачів із 22 країн світу, серед яких США, Грузія, Велика Британія, Італія, Австрія, Польща, Азербайджан, Бельгія, Китай, Данія, Канада та інші. Перегляд був доступний і на молодіжному каналі MEGOGO LIVE, і на MEGOGO у розділі «Шоу». Перегляд показів ще доступний на MEGOGO у розділі «Серіали».

Фото: Денис Цибулько