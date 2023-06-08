Джерело: пресслужба “Нової пошти”.

Наголошено, що мешканці міст та сіл, які опинились у зоні техногенної катастрофи внаслідок підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС, потребують термінової допомоги.

“Нова пошта” доставить безкоштовно гуманітарну допомогу постраждалим. Кожен охочий може принести необхідні речі, ліки або продукти тривалого зберігання у найближче відділення, а ми запакуємо та доставимо власним коштом”, – йдеться у повідомленні.

Партнери акції з благодійного фонду “Онуки” склали список найнеобхідніших речей, яких потребують мешканці:

  • продукти швидкого приготування, продукти тривалого зберігання виключно у заводському пакуванні;
  • дитяче харчування для немовлят 02 років та памперси;
  • засоби гігієни (побутової та особистої);
  • вода у пластикових пляшках на 1 л або 1,5 л виключно у заводському пакуванні;
  • корм для тварин;
  • постільна білизна, ковдри, подушки, рушники;
  • ліки;
  • гумові чоботи та рукавиці;
  • мотопомпи.

Також у компанії розповіли, як відправити посилку із допомогою для постраждалих:

  1. Принесіть речі у найближче відділення.
  2. Передайте допомогу оператору.
  3. Отримувачем вкажіть БФ “Онуки” та зазначте, що відправка коштом отримувача.