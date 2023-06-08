"Нова пошта" спільно з благодійним фондом "Онуки" ініціювали збір та безкоштовну доставку допомоги для постраждалих українців від підриву Каховської гідроелектростанції.

Джерело: пресслужба “Нової пошти”.

Наголошено, що мешканці міст та сіл, які опинились у зоні техногенної катастрофи внаслідок підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС, потребують термінової допомоги.

“Нова пошта” доставить безкоштовно гуманітарну допомогу постраждалим. Кожен охочий може принести необхідні речі, ліки або продукти тривалого зберігання у найближче відділення, а ми запакуємо та доставимо власним коштом”, – йдеться у повідомленні.

Партнери акції з благодійного фонду “Онуки” склали список найнеобхідніших речей, яких потребують мешканці:

продукти швидкого приготування, продукти тривалого зберігання виключно у заводському пакуванні;

дитяче харчування для немовлят 02 років та памперси;

засоби гігієни (побутової та особистої);

вода у пластикових пляшках на 1 л або 1,5 л виключно у заводському пакуванні;

корм для тварин;

постільна білизна, ковдри, подушки, рушники;

ліки;

гумові чоботи та рукавиці;

мотопомпи.

Також у компанії розповіли, як відправити посилку із допомогою для постраждалих: