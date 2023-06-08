Джерело: пресслужба “Нової пошти”.
Наголошено, що мешканці міст та сіл, які опинились у зоні техногенної катастрофи внаслідок підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС, потребують термінової допомоги.
“Нова пошта” доставить безкоштовно гуманітарну допомогу постраждалим. Кожен охочий може принести необхідні речі, ліки або продукти тривалого зберігання у найближче відділення, а ми запакуємо та доставимо власним коштом”, – йдеться у повідомленні.
Партнери акції з благодійного фонду “Онуки” склали список найнеобхідніших речей, яких потребують мешканці:
- продукти швидкого приготування, продукти тривалого зберігання виключно у заводському пакуванні;
- дитяче харчування для немовлят 02 років та памперси;
- засоби гігієни (побутової та особистої);
- вода у пластикових пляшках на 1 л або 1,5 л виключно у заводському пакуванні;
- корм для тварин;
- постільна білизна, ковдри, подушки, рушники;
- ліки;
- гумові чоботи та рукавиці;
- мотопомпи.
Також у компанії розповіли, як відправити посилку із допомогою для постраждалих:
- Принесіть речі у найближче відділення.
- Передайте допомогу оператору.
- Отримувачем вкажіть БФ “Онуки” та зазначте, що відправка коштом отримувача.
- Президент Франції Емманюель Макрон повідомив про надання Україні допомоги у зв’язку із підривом росіянами Каховської ГЕС.
- Уряд Литви оголосив про наміри передати Україні гуманітарну допомогу через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС у Херсонській області.
- У Європейському Союзі заявили, що готові надати допомогу Україні в подоланні наслідків підриву російськими загарбниками дамби Каховської гідроелектростанції.