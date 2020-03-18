Від сьогодні, 18 березня, "Нова пошта" скасовує плату за зберігання посилок клієнтів до завершення карантину.

Про це повідомила пресслужба пошти.

“Ми розуміємо, що в ситуації, яка склалася, наші клієнти можуть не встигнути забрати посилки вчасно. “Нова пошта” продовжує працювати й надавати послуги клієнтам у повному обсязі”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що весь ланцюг доставлення підприємства працює – відділення, термінали, кур’єри, поштомати. Перевезення вантажу відбувається без обмежень. Крім того, у звичайному режимі продовжує працювати міжнародне доставлення.

“Ми створили безпечний простір доставлення для наших клієнтів і співробітників. Усі відділення “Нової пошти” оснащені дезінфекторами, захисними масками, рукавичками. У відділеннях постійно проводиться прибирання всіх поверхонь за допомогою дезінфекційних засобів. Ми контролюємо відстань черги та не допускаємо великого скупчення людей. Наші співробітники проходять первинний огляд і не допускаються до роботи у разі погіршення самопочуття”, – резюмували у пресслужбі.