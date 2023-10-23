21 жовтня вночі у Харкові росія вдарила 2 ракетами по терміналу Нової пошти. На жаль, станом на зараз 6 наших працівників загинули, 16 поранених, яким вже надається медична допомога. Ми приносимо співчуття рідним та близьким наших працівників. Компанія надасть медичну, психологічну та матеріальну допомогу кожному працівнику, хто був на зміні, та родинам загиблих.

22 жовтня Нова пошта оголошує день жалоби. Ми будемо працювати та вшановувати кожного загиблого героя Нової пошти. Кожного загиблого в цій війні.

Посилки, які знаходились на Харківському терміналі та вціліли, будуть відправлені отримувачам з понеділка. За вантажі, які були знищені внаслідок ракетних влучань, компанія відшкодує клієнтам вартість згідно оцінки.