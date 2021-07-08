Компанія "Нова пошта" подала до суду на Державну споживчу службу в Харківській області через "необґрунтовано великий штраф" у розмірі понад 325 млн гривень.

Про це йдеться у відповіді компанії на запит #Букв. Відповідна заява опублікована також на сайті “Нової пошти”.

Позов подано до Харківського окружного адміністративного суду.

“Нова пошта” розцінює дію контролюючого органу як маніпуляцію державою своїми повноваженнями і оскаржує штраф у Харківському окружному адміністративному суді. Крім того, компанія вже направила офіційну скаргу до Держпродспоживслужби на неправомірні дії співробітників харківського підрозділу, а також звернулася до омбудсмена та міжнародних правозахисних організацій”, – зазначили в компанії.

У “Новій пошті” також пояснили, що передувало накладенню штрафу, розмір якого склав 325 851 634 грн 80 копійок.

У компанії розповіли, що в березні 2021 року працівники Державної продовольчої споживчої служби прийшли з перевіркою до харківського відділення. Приводом стала “скарга клієнта про пошкодження посилки на суму 500 гривень”.

В компанії наполягають, що “перевірка відбулася з порушенням чинного законодавства”.

“Зокрема, за законом, перевіряючий повинен надати керівнику юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі документи про перевірку. Натомість, їх було вручено керівнику відділення, який не є такою уповноваженою особою. Крім того, була порушена і процедура перевірки. Зокрема, представник будь-якого контролюючого органу під час здійснення перевірки повинен розписатися в спеціальному журналі – це вимога законодавства. Цього теж зроблено не було”, – розповіли в пресслужбі.

У “Новій пошті” уточнили, що керівник відділення запропонував перевіряючим звернутися до керівництва компанії, але “цього зроблено не було”.

“Натомість перевіряючі розцінили такі дії як створення компанією перешкод посадовим особам для перевірки”, – наголосили в пресслужбі.

В компанії додали, що за останні півроку Держпродспоживслужба “провела близько 80 перевірок” у відділеннях “Нової пошти” в різних регіонах України. І в жодному випадку “таких претензій до компанії не висувалося”.

“При цьому і сам акт про штраф теж був складений з порушеннями. Так, там не зазначено, у чому саме компанія перешкоджала перевіряючому органу, та не вказана дата правопорушення. Крім того, ми вважаємо неправомірним, що штраф було розраховано від обороту усієї компанії, а не відділення, у якому здійснювалася перевірка. До того ж контролюючий орган одразу обрав максимальний з можливих штрафів, хоча за практикою навіть суд не обирає найвищу міру покарання, особливо, якщо порушення було здійснено вперше”, – наголосили в компанії.

Що відомо про штраф для “Нової пошти”?

Про накладення штрафу поінформували в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області.

У відомстві заявили, що отримали “численні звернення громадян щодо неякісного обслуговування та порушення їх прав” під час користування послугами у відділеннях “Нової Пошти” в Харкові та області.

Фахівці вирішили перевірити ці факти, тож завітали до двох відділень “Нової пошти” з позаплановою перевіркою.

В Держпродспоживслужбі стверджують, що під час перевірок “суб’єктом господарювання не були надані документи, пояснення, необхідні для повного та всебічного розгляду звернень громадян”.

“Таким чином ТОВ “Нова пошта” створило перешкоди службовим особам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів”, – йшлося в заяві відомства.

Відтак, на “Нову пошту” були накладені адміністративні штрафи та адміністративно-господарські стягнення. Загальна сума штрафних санкцій склала 325 851 634 грн 80 копійок.

У пресцентрі Держпродспоживслужби уточнили, що штрафні санкції накладено за пошкоджені посилки.

Перший штраф у розмірі 151 млн гривень стосується розбитого акваріума, який доставляла “Нова пошта”.

Так, у січні 2021 року до Держпродспоживслужби звернувся клієнт “Нової пошти”, який заявив, що компанія відмовилася компенсувати вартість товару (розбитого акваріуму), зазначену у поштовій декларації. 15 березня працівники відомства прийшли з позаплановою перевіркою у відділення, куди доставляли акваріум, проте, за твердженням Держпродспоживслужби, керівник відділення не надав необхідні документи.

У відомстві зафіксували факт порушення закону України “Про захист прав споживачів” та попередили “Нову пошту” про накладення штрафних санкцій. Як уточнили у відомстві, “штраф, передбачений законодавством у цьому випадку, становить від 1 до 10% вартості продукції, реалізованої юридичною особою за попередній календарний місяць”.

“11 травня ТОВ “Нова пошта” листом було повідомлено про час, дату і місце розгляду справи про накладання штрафних санкцій. Однак жодних заперечень з приводу встановлених порушень не надійшло, і представники ТОВ “Нова пошта” на розгляд справи не з’явилися”, – поінформували в Держпродспоживслужбі.

Тому 28 травня ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області було винесено постанову про накладення стягнень на суму 151 мільйон гривень (що становить 10% від обсягу реалізованої продукції ТОВ “Нова пошта” за лютий 2021 року).

Другий штраф у розмірі 174 млн гривень стосується заяви громадянина, який у березні цього року поскаржився на те, що його нібито обрахували в одному з відділень у місті Чугуїв.

Зазначається, що “затребувані в ході перевірки документи так само не були надані”.