Джерело: “Нова пошта” у Facebook.
Компанія зауважила, що через технічний збій мобільний застосунок Нової пошти та сервіс авторизації тимчасово не працює. Тому, наразі неможливо скористатися поштоматом та усіма послугами із застосунку.
Клієнти, які очікують посилки у поштомат — найближчим часом отримають дзвінок від оператора “Нової пошти”.
Водночас надсилання посилок та вантажів, а також фінансові операції можна зробити у будь-якому відділенні. Як запевнили у “Новій пошті”, всі інші цифрові точки контакту — API, бізнес-кабінет, сайт — працюють.
ДОВІДКА. Починаючи з вечора 17 травня та станом на ранок 18 травня застосунок “Нової пошти” працює зі збоями. Користувачі скаржаться не неможливість забрати та надіслати посилки у відділеннях та перевірити статус у додатку.
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