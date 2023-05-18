У "Новій пошті" підтвердили інформацію про збої в додатку. Наразі клієнти не можуть забрати посилки у поштоматі або оплатити через застосунок.

Джерело: “Нова пошта” у Facebook.

Компанія зауважила, що через технічний збій мобільний застосунок Нової пошти та сервіс авторизації тимчасово не працює. Тому, наразі неможливо скористатися поштоматом та усіма послугами із застосунку.

Клієнти, які очікують посилки у поштомат — найближчим часом отримають дзвінок від оператора “Нової пошти”.

Водночас надсилання посилок та вантажів, а також фінансові операції можна зробити у будь-якому відділенні. Як запевнили у “Новій пошті”, всі інші цифрові точки контакту — API, бізнес-кабінет, сайт — працюють.

ДОВІДКА. Починаючи з вечора 17 травня та станом на ранок 18 травня застосунок “Нової пошти” працює зі збоями. Користувачі скаржаться не неможливість забрати та надіслати посилки у відділеннях та перевірити статус у додатку.