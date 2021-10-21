21 жовтня українцям почали надходити повідомлення про нібито акцію від “Нової пошти”, в якій можна виграти гроші. У компанії офіційно сповістили, що це шахрайство.

Про це йдеться в заяві “Нової пошти”.

У компанії повідомили, що сьогодні, 21 жовтня, клієнти могли отримати повідомлення від “Нової пошти” в один з месенджерів про акцію, в якій нібито можна отримати подарунки. Компанія заявила, що це шахрайство.

“Не переходьте за посиланням, це шахраї! Зверніть увагу, що на мобільних пристроях під картинкою розіграшу написана шахраями адреса сайту Нової пошти, але це не справжня адреса, а назва сторінки фейкового сайту. І якщо ви перейдете за посиланням, то побачите справжню адресу сайту”,- пояснили в “Новій пошті”.

У “Новій пошті” припускають, що коли користувач переходить за посиланням, то на сайті шахраїв відбувається аналіз операційної системи мобільного пристрою, як наслідок – зараження смартфона вірусом. Далі вірус розповсюджується на всі контакти жертви шляхом надсилання повідомлень.

У компанії закликають бути пильними та дотримуватися правил безпечного користування месенджерами, а саме:

• не відкривати підозрілих повідомлень, одразу видаляти їх та блокувати незнайомого користувача;

• не переходити за посиланнями та не завантажувати файли від невідомих надсилачів;

• оновити паролі всіх облікових записів (пошти, сайтів, додатків тощо), якщо все ж перейшли за незнайомим посиланням.