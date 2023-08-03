Кур’єра можна викликати на будь-яку адресу по всій території Литві, навіть там, де ще немає відділень Nova Post. Виклик платний і коштує 3,5 євро додатково до вартості доставки в Україну. До 13 серпня кожен, хто замовить кур’єра на адресу, отримує знижку -30% на доставку із Литви в Україну у відділення, поштомат або на адресу.
Як викликати кур’єра в Литві:
- Підготувати та запакувати речі у коробку самостійно.
- Заповнити заявку на виклик кур’єра на сайті Nova Post, у мобільному додатку або в бізнес-кабінеті. Важливо: у заявці потрібно заповнити вміст відправлення, оголошену або ринкову вартість кожної речі. Якщо реальна вартість буде відрізнятись від оголошеної, митна служба може зробити переоцінку та нарахувати додаткові митні платежі отримувачу.
- Сплатити замовлення онлайн.
- Отримати на email підтвердження заявки та час прибуття кур’єра.
- Передати кур’єру відправлення в закритому вигляді. Кур’єр на місці роздрукує і наклеїть маркування на посилку.
Відстежити відправлення можна через трекінг на сайті та у мобільному застосунку Нової пошти.
Що можна відправляти?
Найчастіше українці відправляють харчові продукти в заводському пакуванні загальною масою до 10 кг, парфумерно-косметичну продукцію, БАДи, засоби побутової хімії, одяг та взуття, нові акумулятори та батареї тощо. Детальніше за посиланням: https://novapost.com/uk-lt/international/forbidden-items