Відтепер клієнти у Литві можуть викликати кур'єра Нової пошти на адресу та відправити документи та посилки до 30 кг в Україну, не виходячи з дому.

Кур’єра можна викликати на будь-яку адресу по всій території Литві, навіть там, де ще немає відділень Nova Post. Виклик платний і коштує 3,5 євро додатково до вартості доставки в Україну. До 13 серпня кожен, хто замовить кур’єра на адресу, отримує знижку -30% на доставку із Литви в Україну у відділення, поштомат або на адресу.

Як викликати кур’єра в Литві:

Підготувати та запакувати речі у коробку самостійно. Заповнити заявку на виклик кур’єра на сайті Nova Post, у мобільному додатку або в бізнес-кабінеті. Важливо: у заявці потрібно заповнити вміст відправлення, оголошену або ринкову вартість кожної речі. Якщо реальна вартість буде відрізнятись від оголошеної, митна служба може зробити переоцінку та нарахувати додаткові митні платежі отримувачу. Сплатити замовлення онлайн. Отримати на email підтвердження заявки та час прибуття кур’єра. Передати кур’єру відправлення в закритому вигляді. Кур’єр на місці роздрукує і наклеїть маркування на посилку.

Відстежити відправлення можна через трекінг на сайті та у мобільному застосунку Нової пошти.

Що можна відправляти?

Найчастіше українці відправляють харчові продукти в заводському пакуванні загальною масою до 10 кг, парфумерно-косметичну продукцію, БАДи, засоби побутової хімії, одяг та взуття, нові акумулятори та батареї тощо. Детальніше за посиланням: https://novapost.com/uk-lt/international/forbidden-items