Відтепер відправити посилки та документи з Чехії в Україну можна за допомогою кур’єрів Nova Post. Клієнти можуть викликати кур’єра на будь-яку чеську адресу. До відправки приймаються документи і посилки вагою до 30 кг.

Послуга діє по всій території Чехії, а вартість виклику кур’єра складає 128 грн (80 CZK), які оплачуються додатково до вартості послуги доставки.

Щоб замовити послугу адресного забору в Чехії, потрібно:

Переглянути перелік заборонених до відправки речей: https://novapost.com/uk-cz/international/forbidden-items Підготувати та упакувати речі у коробку. Заповнити заявку на виклик кур’єра: це можна зробити у мобільному застосунку Nova Post, у Бізнес-кабінеті, на сайті https://novapost.com/uk-cz/international/courier-call Оплатити доставку онлайн. Отримати на email підтвердження заявки та орієнтовний час прибуття кур’єра на забір. Передати кур’єру відправлення в закритому вигляді. Кур’єр роздрукує і наклеїть стікер на вашу коробку.

Важливо: кур’єр не перевіряє вміст запакованого відправлення. Проте, якщо під час перевірки на кордоні митна служба у посилці виявить заборонені товари, то вони будуть вилучені, або вся посилка повернеться відправнику. При цьому усі витрати за повернення сплачує відправник.

Кур’єрська служба працює з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 17.00.

Нагадуємо, що з України в Чехію також можна відправити посилки на будь-яку адресу, у відділення Nova Post, у поштомат чи пункт видачі.