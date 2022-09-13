Українська міжнародна група компаній з логістики "Нова пошта" повідомила, шо у нещодавно звільненій Балаклії на Харківщині запрацювало її мобільне відділення.

Про це йдеться у twitter-акаунті компанії.

Зазначається, що мобільне відділення у Балаклії почало роботу відсьогодні, 13 вересня.

Сьогодні почало працювати мобільне відділення у Балаклії, а це означає, що ми повертаємось в деокуповані міста Харківщини із супершвидкістю 💪#KharkivRegion #Kharkiv pic.twitter.com/46EI9wHmzo — Нова пошта (@NP_official_ua) September 13, 2022

У компанії наголосили, що намагатимуться швидко відновлювати роботу в деокупованих Збройними силами України населених пунктах.

Також у “Новій пошті” додали що до кінця цього тижня планують відкрити ще 14 мобільних та стаціонарних відділень у звільнених населених пунктах Харківщини.