Про це йдеться у twitter-акаунті компанії.
Зазначається, що мобільне відділення у Балаклії почало роботу відсьогодні, 13 вересня.
Сьогодні почало працювати мобільне відділення у Балаклії, а це означає, що ми повертаємось в деокуповані міста Харківщини із супершвидкістю 💪#KharkivRegion #Kharkiv pic.twitter.com/46EI9wHmzo
— Нова пошта (@NP_official_ua) September 13, 2022
У компанії наголосили, що намагатимуться швидко відновлювати роботу в деокупованих Збройними силами України населених пунктах.
Також у “Новій пошті” додали що до кінця цього тижня планують відкрити ще 14 мобільних та стаціонарних відділень у звільнених населених пунктах Харківщини.
- Збройні сили України звільнили від російських загарбників місто Балаклія Харківської області, у центрі міста українські військові підняли державний прапор.