Про це повідомляє пресслужба “Нової пошти” у Twitter.
Також зазначається, що “Нова пошта” планує відкрити відділення у Кракові, Вроцлаві, Жешуві та Познані протягом жовтня: “Спочатку Польща, а далі – більше”, – йдеться в повідомленні.
Директорка з управління репутацією “Нової пошти” Олена Плахова зазначала, що компанія передусім виходитиме на ринок країн, що межують з Україною: Польщі, Словаччини, Румунії: “Це буде перший етап, а далі вже плануватимемо другий етап та інші країни”, – сказала вона.
ДОВІДКА. Нова Пошта – одна з найбільших служб доставлення в Україні.
Варшаво, готові? 😏
Відділення у польській столиці вже працює 😎 pic.twitter.com/fiM9HklOnf
— Нова пошта (@NP_official_ua) October 7, 2022
- “Нова пошта” відкрила мобільне відділення у нещодавно звільненій Балаклії
- Також у “Новій пошті” додали, що планують відкрити ще 14 мобільних та стаціонарних відділень у звільнених населених пунктах Харківщини.