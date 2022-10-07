Українська міжнародна група компаній з логістики "Нова Пошта" відкрила свою філію на польському ринку. Перше відділення вже запрацювало у Варшаві за адресою вулиця Мечинська, 18.

Про це повідомляє пресслужба “Нової пошти” у Twitter.

Також зазначається, що “Нова пошта” планує відкрити відділення у Кракові, Вроцлаві, Жешуві та Познані протягом жовтня: “Спочатку Польща, а далі – більше”, – йдеться в повідомленні.

Директорка з управління репутацією “Нової пошти” Олена Плахова зазначала, що компанія передусім виходитиме на ринок країн, що межують з Україною: Польщі, Словаччини, Румунії: “Це буде перший етап, а далі вже плануватимемо другий етап та інші країни”, – сказала вона.

ДОВІДКА. Нова Пошта – одна з найбільших служб доставлення в Україні.

Варшаво, готові? 😏 Відділення у польській столиці вже працює 😎 pic.twitter.com/fiM9HklOnf — Нова пошта (@NP_official_ua) October 7, 2022