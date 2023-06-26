Джерело: “Нова пошта” у Facebook.

До відділення можна відправляти й отримувати документи або посилки вагою до 30 кг з України та Молдови. Зазначено, що до Румунії термін доставки від 5 днів.

Вартість доставки з Україну в Румунію:

Документи — 250 грн;

Посилки до 2 кг — 400 грн;

Посилки до 10 кг — 600 грн;

Посилки до 30 кг — 1 200 грн.

Також до 16 липня на доставку діятиме спеціальний промокод зі знижкою у 50%.

Румунія вже четверта країна ЄС, де відкрили “Нову пошту”. Раніше компанія почала роботу у Польщі, Литві, Чехії та Молдові.

У Польщі компанія працює з жовтня 2022 року, з березня 2023 з’явилася у Литві, а на початку червня було відкрито перше відділення — в Чехії.