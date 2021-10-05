Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Авіаперевізник матиме назву Supernova Airlines.

Зазначається, що компанія матиме власний флот літаків. Вона увійде до структури “Нова Пошта Глобал”.

Рейси відбуватимуться з міжнародних аеропортів “Бориспіль” та “Львів”.

“Для перевезення відправлень наших клієнтів ми співпрацюємо з авіакомпаніями-партнерами і дуже вдячні їм за плідну співпрацю. Однак обсяги перевезень невпинно зростають і потрібно освоювати нові горизонти. Рішення запустити власну авіакомпанію продиктовано тим, що ми хочемо й надалі гарантувати клієнтам високу якість, швидкість та прогнозованість доставки”,- зазначив СЕО “Нової пошти Глобал” Юрій Беневитський.