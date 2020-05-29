Про це повідомила пресслужба компанії.
Компанія ввела безкоштовне зберігання відправлень 18 березня, коли в Україні почалися обмеження в роботі міського та міжміського транспорту, щоб клієнти змогли забрати свої посилки, коли вони зможуть дістатися до відділення.
“Зараз в містах відновлюється рух громадського транспорту, планується відновлення міжміських і міжобласних пасажирських перевезень. Тому ми прийняли рішення відновити дію послуги”, – йдеться в повідомленні.
Зокрема, плата за зберігання посилок і вантажів не нараховуватиметься до 7 червня включно. Для тих відправлень, які надійдуть у відділення до 1 червня включно, першим платним днем зберігання буде 8 червня.
Зазначається, що для відправлень, які будуть надходити у відділення після 1 червня, будуть діяти стандартні умови послуги.
“З 1 червня всі клієнти отримають стандартне інформування про відновлення дії послуги в усі канали зв’язку – SMS, Viber і т.д.” – додали в пресслужбі.
- Раніше повідомлялось, що “Нова пошта” на час всеукраїнського карантину через коронавірус тимчасово зупиняє роботу своїх відділень, розташованих у торгово-розважальних комплексах.