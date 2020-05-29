З 1 червня "Нова пошта" відновлює стандартні умови послуги зберігання - посилки безкоштовно зберігаються 7 календарних днів, на восьмий день починає нараховуватися плата.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Компанія ввела безкоштовне зберігання відправлень 18 березня, коли в Україні почалися обмеження в роботі міського та міжміського транспорту, щоб клієнти змогли забрати свої посилки, коли вони зможуть дістатися до відділення.

“Зараз в містах відновлюється рух громадського транспорту, планується відновлення міжміських і міжобласних пасажирських перевезень. Тому ми прийняли рішення відновити дію послуги”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, плата за зберігання посилок і вантажів не нараховуватиметься до 7 червня включно. Для тих відправлень, які надійдуть у відділення до 1 червня включно, першим платним днем зберігання буде 8 червня.

Зазначається, що для відправлень, які будуть надходити у відділення після 1 червня, будуть діяти стандартні умови послуги.

“З 1 червня всі клієнти отримають стандартне інформування про відновлення дії послуги в усі канали зв’язку – SMS, Viber і т.д.” – додали в пресслужбі.