Про це повідомляє Станично-Луганська районна державна адміністрація.
Там додали, що вибухають нерозірвані раніше боєприпаси. Рятувальники наразі намагаються стримати пожежу.
“Раптово” запалало навіть там, де не було пожеж у 2014 — 2015 роках після масштабних обстрілів з граду”, — повідомили в райадміністрації.
Фото: Станично-Луганська районна державна адміністрація
Наголошується, що пожежа є черговим підпалом.
Що відомо про пожежі на Луганщині?
30 вересня одразу у трьох районах виникли масштабні пожежі, загорілася суха трава та лісова підстилка. Протягом 30 вересня на території області було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах (ліквідовано 82 пожежі, триває гасіння 64).
Вогонь у результаті складних погодних умов (вітер з ураганними поривами до 20 м/с, тривалий засушливий період) швидко поширився на значну територію. За оцінками, вогонь охопив близько 9,3 га.
Мешканців Новоайдарського району області було евакуйовано. У зв’язку з необхідністю евакуації жителів селищ, що постраждали від пожеж у Сєвєродонецьку призупинили навчальний процес.
Станом на ранок 1 жовтня повідомлялося, що внаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинули 5 осіб.
Згодом стало відомо, що загинули 9 осіб, ще 14 — госпіталізовано.
У штабі Операції Об’єднаних сил заявили, що пожежі виникли в результаті обстрілів російсько-окупаційних військ із застосуванням трасуючих куль.
“Майже тисячу людей евакуйовано з епіцентрів пожеж, що трапились унаслідок зумисних збройних провокацій з боку російсько-окупаційних військ. Учора, 30 вересня, противник, застосувавши трасуючі кулі, здійснив підпал сухої трави на різних ділянках місцевості на Луганщині”, — зазначалося в заяві штабу.
- Увечері 1 жовтня повідомлялося, що в Луганській області триває ліквідація масштабних лісових пожеж: вони загрожували безпеці 31 населеного пункту.
- Станом на вечір 1 жовтня стало відомо, що в результаті пожеж у Луганській області загинули 11 осіб. Ще 17 осіб госпіталізовані.
- Постраждалі під час масштабних пожеж у Луганській області отримають виплати за повністю втрачене житло в розмірі 300 тис. гривень, а сім’ї загиблих – по 200 тис. гривень.