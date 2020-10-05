На Луганщині 5 жовтня між населеними пунктами Нижньотепле та Артема виникла нова пожежа. Вогонь впритул наблизився до електростанцій, детонують снаряди.

Про це повідомляє Станично-Луганська районна державна адміністрація.

Там додали, що вибухають нерозірвані раніше боєприпаси. Рятувальники наразі намагаються стримати пожежу.

“Раптово” запалало навіть там, де не було пожеж у 2014 — 2015 роках після масштабних обстрілів з граду”, — повідомили в райадміністрації.

Фото: Станично-Луганська районна державна адміністрація

Наголошується, що пожежа є черговим підпалом.

Що відомо про пожежі на Луганщині?

30 вересня одразу у трьох районах виникли масштабні пожежі, загорілася суха трава та лісова підстилка. Протягом 30 вересня на території області було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах (ліквідовано 82 пожежі, триває гасіння 64).

Вогонь у результаті складних погодних умов (вітер з ураганними поривами до 20 м/с, тривалий засушливий період) швидко поширився на значну територію. За оцінками, вогонь охопив близько 9,3 га.

Мешканців Новоайдарського району області було евакуйовано. У зв’язку з необхідністю евакуації жителів селищ, що постраждали від пожеж у Сєвєродонецьку призупинили навчальний процес.

Станом на ранок 1 жовтня повідомлялося, що внаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинули 5 осіб.

Згодом стало відомо, що загинули 9 осіб, ще 14 — госпіталізовано.

У штабі Операції Об’єднаних сил заявили, що пожежі виникли в результаті обстрілів російсько-окупаційних військ із застосуванням трасуючих куль.

“Майже тисячу людей евакуйовано з епіцентрів пожеж, що трапились унаслідок зумисних збройних провокацій з боку російсько-окупаційних військ. Учора, 30 вересня, противник, застосувавши трасуючі кулі, здійснив підпал сухої трави на різних ділянках місцевості на Луганщині”, — зазначалося в заяві штабу.