Про це повідомляє La Repubblica.
Зазначається, що після свого обрання на посаду прем’єр-міністерки, Мелоні перш за все хоче зустрітися з президентом США Джо Байденом, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та президентом України Володимиром Зеленським.
Зустріч зі Столтенбергом може відбутися вже наступного тижня у Римі або ж у Брюсселі.
Щодо України, то візит Мелоні до Києва може відбутися до початку саміту Великої двадцятки, тобто до 15 листопада.
У виданні також наголосили, що поїздка Мелоні до Києва залежатиме від безпекової ситуації в Україні.
- 22 жовтня Джорджіа Мелоні склала присягу прем’єр-міністерки Італії, прийнявши владу на чолі правої коаліції, охопленої внутрішніми чварами щодо позиції Риму відносно Москви. Завзята атлантистка, Мелоні заявила, що її уряд буде непохитним у своїй підтримці України та протидії війні РФ проти країни.
- Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що новий уряд Італії буде й надалі підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії, попри енергетичний шантаж президента РФ Володимира Путіна.