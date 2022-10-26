За інформацією ЗМІ, нова очільниця італійського уряду Джорджа Мелоні може здійснити візит до України у першій половині листопада.

Про це повідомляє La Repubblica.

Зазначається, що після свого обрання на посаду прем’єр-міністерки, Мелоні перш за все хоче зустрітися з президентом США Джо Байденом, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та президентом України Володимиром Зеленським.

Зустріч зі Столтенбергом може відбутися вже наступного тижня у Римі або ж у Брюсселі.

Щодо України, то візит Мелоні до Києва може відбутися до початку саміту Великої двадцятки, тобто до 15 листопада.

У виданні також наголосили, що поїздка Мелоні до Києва залежатиме від безпекової ситуації в Україні.