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«Нова реальність, яку ми повинні визнати»: у партії Путіна прокоментували атаку БПЛА на Москву

У політичній партії президента РФ Володимира Путіна "Єдина Росія" прокоментували сьогоднішню атаку БПЛА на Москву зазначивши, що це "нова реальність", яку "потрібно визнати".

Вівторок, 30 травня 2023, 12:59
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Джерело: CNN

Відповідну заяву зробив російський депутат Олександр Кінштейн. Він наголосив, що атака дронів на російську столицю – “нова реальність, яку ми повинні визнати”.

“Безумовно, диверсійно-терористичні атаки з боку України будуть тільки наростати. Нам необхідно кардинально посилити заходи оборони та безпеки, особливо у сфері протидії безпілотникам”, – зазначив він.

Також Кінштейн сказав, що той факт, що нібито було збито вісім безпілотників, “нікого не повинен втішати”.

“Не недооцінюйте ворога!”, – наголосив він.

ДОВІДКА: Вранці 30 травня столицю РФ атакували безпілотники. Під час атаки, безпілотники поцілили у дві багатоповерхівки у Москві.

Один поцілив у верхні поверхи будинку на вулиці Профсоюзна, 98. Як наслідок – зруйнований фасад та елементи зі скла.

Другий БПЛА влучив у 24-поверхівку на вулиці Атласова (Нова Москва).

Telegram-канал Baza повідомляє, що російську столицю цього ранку атакували 25 безпілотників. Три з них поцілили у багатоповерхівки. Один БПЛА ніс вибухівку, однак після влучання вона не здетонувала.

Водночас у російському міноборони заявили, що Москву атакували 8 БПЛА і всі начебто були збиті.

Теги: Росія, атака БПЛА, атака дронів, атака на Москву, Олександр Кінштейн, Москва

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