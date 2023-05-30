«Нова реальність, яку ми повинні визнати»: у партії Путіна прокоментували атаку БПЛА на Москву

Джерело: CNN
Відповідну заяву зробив російський депутат Олександр Кінштейн. Він наголосив, що атака дронів на російську столицю – “нова реальність, яку ми повинні визнати”.
“Безумовно, диверсійно-терористичні атаки з боку України будуть тільки наростати. Нам необхідно кардинально посилити заходи оборони та безпеки, особливо у сфері протидії безпілотникам”, – зазначив він.
Також Кінштейн сказав, що той факт, що нібито було збито вісім безпілотників, “нікого не повинен втішати”.
“Не недооцінюйте ворога!”, – наголосив він.
ДОВІДКА: Вранці 30 травня столицю РФ атакували безпілотники. Під час атаки, безпілотники поцілили у дві багатоповерхівки у Москві.
Один поцілив у верхні поверхи будинку на вулиці Профсоюзна, 98. Як наслідок – зруйнований фасад та елементи зі скла.
Другий БПЛА влучив у 24-поверхівку на вулиці Атласова (Нова Москва).
Telegram-канал Baza повідомляє, що російську столицю цього ранку атакували 25 безпілотників. Три з них поцілили у багатоповерхівки. Один БПЛА ніс вибухівку, однак після влучання вона не здетонувала.
Водночас у російському міноборони заявили, що Москву атакували 8 БПЛА і всі начебто були збиті.
- На думку військових аналітиків, удари по об’єктах інфраструктури у Росії є основою для майбутнього українського контрнаступу.