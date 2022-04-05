Відповідну пропагандистську статтю він опублікував у себе в Telegram.

Основною тезою Медведєва було те, що український соціум й інформаційний простір наповнені фейками. Це і такі “фейки”, як “привид Києва”, “бабуся збила банкою огірків безпілотник”, і серйозніші, як от убиті військовими ЗСУ та ТРО мирні жителі Бучі та саме поняття українства.

“Для розлюднення Росії та її максимального очорнення збожеволілий звір з нацбатів і тероборони готовий мимохідь убити своїх мирних жителів. Все тому, що глибинне українство, підживлене антиросійською отрутою і брехнею з приводу своєї ідентичності, – це і є один великий фейк. Цього явища ніколи не було в історії. І зараз не існує”, – заявив експрезидент РФ.

Він заявив, що українці, або, як він нас назвав, “український радикал у вишиваночках” виховувалися в ненависті до всього російського, а історія нашої держави була написана у 91-му році “на колінках”.

“Заради міфічної “історії України” XIV–XVII століть знищувалася ідея єдиного російського народу. Галерея XX століття взагалі складена лише із зоологічних нацистів, душогубів та колаборантів, зведених сучасним українським “агітпропом” у ранг героїв – Коновальця, Шухевича, Бандери, Клячковського, Мельника”, – стверджує Дмитро Медведєв.

Він заявив, що пасіонарна частина українців буквально молилася на Третій Рейх протягом останніх 30 років, і Україна ментально зараз на нього перетворилася.

Медведєв наголосив, що Путін поставив метою демілітаризацію та денацифікацію України – і він цього буде добиватися. І найважливішим тут є перебудова свідомості нинішніх українців. Метою цього всього він назвав розбудову відкритої Євразії – від Лісабона до Владивостока.

Це вже не перший випадок відвертих антиукраїнських тез, спрямованих на знищення українства – нещодавно державне російське ЗМІ РИА Новости опублікувало матеріал, в якому заявляється, що в Україні усі є нацистами, і наша держава не має права на існування. Вони закликають до встановлення жорсткої цензури у політичній, навчальній та культурній сферах. Російські ЗМІ просувають наратив, що нібито слід провести “тотальну люстрацію”, тобто обмеження для політичної еліти чинної влади.

У Росії зазначають, що “нацистами” в Україні є всі, оскільки населення нібито “нацифікувалося” з 1989 року. На їхню думку, проявом нацизму у нашій державі стало проголошення незалежності, що вони назвали “деградацією”. Російські пропагандисти наголошують, що Україна – не менш небезпечна, ніж нацистська Німеччина минулого століття. Тому вони закликають знищити назву “Україна” в цілому, та що населення зобов’язане “відкупляти провину перед Росією за ставлення до неї як до ворога”.

Для українців вони пропонують створити масовий трибунал. Їхній план полягає в наступному:

Винищення армії, військової, інформаційної, освітньої інфраструктури;

Сформувати каральні групи, тобто органи народного самоврядування та міліції, щоб репресувати мирне населення;

Заборонити український інформаційний простір, проте принести “інсталяції російського”;

Цензура навчальних матеріалів та заборона освітніх програм усіх рівнів, після чого – оновлення їх на “російський лад”;

Масові переслідування українців, оприлюднення інформації про них, залучення до примусової праці для відновлення зруйнованих Росією міст;

Заборонити всі форми українського правління;

Створити нові республіки (Малоросія та Новоросія) та переписати Конституцію;

Створити постійні органи “денацифікації” на період 25 років.