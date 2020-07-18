Нова влада подає як свої досягнення дороги, які збудовані ще за п’ятого президента Петра Порошенка.

Про це в інтерв’ю #Буквам розповів колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян.

“Зараз дуже багато гарних заяв, що ми збудуємо 3000-4000-6000 км. Ну, побачимо по осені, що буде. Просто мені прикро, що досі вони запускають ті дороги, які були збудовані нами. Жодної нової дороги “зеленими” досі не збудовано”, – наголосив Омелян.

“Вони відкривають одеську трасу Київ-Одеса 25 кілометрів. Але забувають, що ця дорога почала будуватися білорусами у 2018-2019 роках і просто добудована була в 2020 році. Так само Львів-Пустомити-Меденичі: 45 кілометрів дороги вони урочисто відкривають у цьому році, але з них 39 кілометрів було збудовано в 2017-2019 роках, а 5 кілометрів було збудовано цього року. Вони їх рахують як 45 кілометрів чи вони її рахують як 5 км своїх?”, – запитав ексміністр.

Він розповів, що свого часу пропонував дуже простий дієвий засіб показати здобутки: “почали ремонти чи будівництво – робите інтерактивну карту України, ставите геотеги місця початку, місця завершення, красиві фотографії в режимі онлайн”.

“Цього ніхто не робить, бо тоді не можна буде сказати, що збудовано 4000 кілометрів доріг, тоді доведеться визнати, що збудовано лише 2000-3000 км. Менше, аніж за Порошенка”, – зазначив Омелян.