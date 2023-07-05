Джерело: портал Prozorro

Військовий Олег Симороз прокоментував закупівлю та зазначив, що ціна завищена.

“Ціна завищена як мінімум в 5 разів. А враховуючи унилість подібних сайтів, то значно більше. Про доцільність під час повномасштабної війни повністю змінювати сайт навіть писати не буду. Як і не буду писати скільки це дронів та автівок для ЗСУ”.

Аукціон проведуть 6 липня. Очікувана вартість розробки сайту більш ніж 1 мільйон гривень.