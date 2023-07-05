Джерело: портал Prozorro
Військовий Олег Симороз прокоментував закупівлю та зазначив, що ціна завищена.
“Ціна завищена як мінімум в 5 разів. А враховуючи унилість подібних сайтів, то значно більше. Про доцільність під час повномасштабної війни повністю змінювати сайт навіть писати не буду. Як і не буду писати скільки це дронів та автівок для ЗСУ”.
Аукціон проведуть 6 липня. Очікувана вартість розробки сайту більш ніж 1 мільйон гривень.
- Управління освіти Дніпровської РДА замовило для укриттів 26 рацій на загальну суму понад 1 млн гривень.
- Дніпровська РДА Києва закупила для укриттів барабани для дітей на майже 1 млн гривень.
- У Дніпровській РДА закупили молоточків до барабанів на 646 тис. гривень.
- У смт Олександрівка, яке знаходиться під Краматорськом Донецької області, оголосили про новий тендер — понад 1,5 млн гривень на закупівлю спортивних тренажерів та інвентаря для фітнесу.
- Український військовий Олег Симороз прокоментував чергові закупівлі Управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації в Києві на майже один мільйон гривень. Цього разу кошти виділили з метою придбання конструкторів для “гри та навчання в укриттях під час повітряних тривог”.