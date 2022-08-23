Нова зброя для України від США свідчить про підготовку до ближнього бою – WP

Пентагон надсилає в Україну нову зброю та обладнання, які краще підготують її армію до боротьби з російськими військами на ближчих відстанях, потенційно сигналізуючи про те, що Київ та його прихильники бачать можливість повернути втрачені позиції після тижнів важких артилерійських дуелей на лінії фронту.

Про це йдеться у матеріалі газети The Washington Post.

Українські офіційні особи відкрито обговорюють наступ на контрольоване РФ стратегічне місто Херсон, але на лінії фронту є мало доказів того, що Україна готова здійснити операцію, яка потребуватиме великої кількості військ, бронетехніки та потужної зброї ближнього радіуса дії для подолання чисельної переваги російських військових.

Новий пакет допомоги здається, є першим кроком до усунення деяких недоліків у озброєнні, яке знадобиться українським силам для проведення контратаки, особливо через заміновані райони на підході до добре укріплених російських позицій. Успішний наступ міститиме здатність атакувати з різних відстаней, зазначив автор WP.

Допомога в розмірі майже $800 мільйонів міститиме 40 пристосованих для розмінування бронемашин, боєприпаси до гранатометів і легші гаубиці, мобільніші за важкі далекобійні гармати з попередніх постачань.

Окрім того, пакет міститиме ракетні системи з дальністю стрільби до 5 км, що набагато ближче за нинішню відстань між сторонами на багатьох ділянках фронту. Крім того, такі ракети TOW можна встановлювати на бронеавтомобіль Humvee і використовувати за принципом “стріляй і тікай”.

Humvee також можна використовувати для перевезення нових 105-мм гаубиць, потужність і радіус дії яких замінюють легкістю транспортування та маневреністю порівняно з важчими гаубицями M777, які Сполучені Штати вже надіслали.

Допомога США у сфері безпеки в минулі місяці була зосереджена на ракетах великої дальності та гаубицях, таких як високоточні реактивні системи залпового вогню, відомі як HIMARS, для підтримки України в жорстокій артилерійській боротьбі. Ця зброя виявилася ефективною для точного наведення на ворожі командні пункти та склади боєприпасів і призвела до зменшення масштабів обстрілу з боку РФ.

Водночас старший науковий співробітник Дослідницького інституту зовнішньої політики та експерт з російської армії Роб Лі, попередив, що новий пакет Пентагону не є доказом того, що наближається наступ. Елементи допомоги можуть мати інше застосування, а деякі частини, такі як MRAP, можуть бути не ідеальними для ближнього бою через їх високу видимість, але є кращими, ніж альтернатива неброньованим вантажівкам.

За словами Лі, класичний контрнаступ із великою кількістю військ і техніки може бути не найкращою стратегією. Україна досягла успіху, обстрілюючи росіян ракетами великої дальності та саботуючи позиції в окупованому Криму, підриваючи впевненість у тому, що росіяни далеко від поля бою в безпеці.