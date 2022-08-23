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Нова зброя для України від США свідчить про підготовку до ближнього бою – WP

Пентагон надсилає в Україну нову зброю та обладнання, які краще підготують її армію до боротьби з російськими військами на ближчих відстанях, потенційно сигналізуючи про те, що Київ та його прихильники бачать можливість повернути втрачені позиції після тижнів важких артилерійських дуелей на лінії фронту.

Вівторок, 23 серпня 2022, 15:19
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Про це йдеться у матеріалі газети The Washington Post.

Українські офіційні особи відкрито обговорюють наступ на контрольоване РФ стратегічне місто Херсон, але на лінії фронту є мало доказів того, що Україна готова здійснити операцію, яка потребуватиме великої кількості військ, бронетехніки та потужної зброї ближнього радіуса дії для подолання чисельної переваги російських військових.

Новий пакет допомоги здається, є першим кроком до усунення деяких недоліків у озброєнні, яке знадобиться українським силам для проведення контратаки, особливо через заміновані райони на підході до добре укріплених російських позицій. Успішний наступ міститиме здатність атакувати з різних відстаней, зазначив автор WP.

Допомога в розмірі майже $800 мільйонів міститиме 40 пристосованих для розмінування бронемашин, боєприпаси до гранатометів і легші гаубиці, мобільніші за важкі далекобійні гармати з попередніх постачань.

Окрім того, пакет міститиме ракетні системи з дальністю стрільби до 5 км, що набагато ближче за нинішню відстань між сторонами на багатьох ділянках фронту. Крім того, такі ракети TOW можна встановлювати на бронеавтомобіль Humvee і використовувати за принципом “стріляй і тікай”.

Humvee також можна використовувати для перевезення нових 105-мм гаубиць, потужність і радіус дії яких замінюють легкістю транспортування та маневреністю порівняно з важчими гаубицями M777, які Сполучені Штати вже надіслали.

Допомога США у сфері безпеки в минулі місяці була зосереджена на ракетах великої дальності та гаубицях, таких як високоточні реактивні системи залпового вогню, відомі як HIMARS, для підтримки України в жорстокій артилерійській боротьбі. Ця зброя виявилася ефективною для точного наведення на ворожі командні пункти та склади боєприпасів і призвела до зменшення масштабів обстрілу з боку РФ.

Водночас старший науковий співробітник Дослідницького інституту зовнішньої політики та експерт з російської армії Роб Лі, попередив, що новий пакет Пентагону не є доказом того, що наближається наступ. Елементи допомоги можуть мати інше застосування, а деякі частини, такі як MRAP, можуть бути не ідеальними для ближнього бою через їх високу видимість, але є кращими, ніж альтернатива неброньованим вантажівкам.

За словами Лі, класичний контрнаступ із великою кількістю військ і техніки може бути не найкращою стратегією. Україна досягла успіху, обстрілюючи росіян ракетами великої дальності та саботуючи позиції в окупованому Криму, підриваючи впевненість у тому, що росіяни далеко від поля бою в безпеці.

Теги: аналітика, допомога Україні, зброя, наступальна зброя, озброєння

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