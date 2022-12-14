Про це повідомив сайт новозеландського уряду.
Допомога охопить медичне приладдя та обладнання. Ще буде передано трансформатори та генератори, щоб впоратися з відключеннями світла. Іншу частину коштів спрямують для закупівлі основних предметів зимового періоду для вразливих родин в Україні, зокрема харчові продукти, вода, засоби санітарії та гігієни тощо.
“Нова Зеландія надасть додаткові 3 мільйони (новозеландських) доларів через Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) для підтримки українців з основними гуманітарними потребами в межах нашої постійної підтримки України”, — йдеться у заяві.
Гуманітарна допомога має допомогти людям з інвалідністю та зробити внесок у заходи з розмінування, які проводить МКЧХ.
Виділені кошти є додатковими до допомоги на суму 7,93 млн новозеландських доларів (близько $5 млн). Країна їх надавала раніше на тлі російського вторгнення до України.
Ще Нова Зеландія запровадила санкції щодо понад 1 200 російських і білоруських людей і компаній. Уряд долучився до введення мита на торгівлю з РФ. Країна погодилася навчати українських захисників у Великій Британії.
- Першою у світі Нова Зеландія ухвалила закон, який забороняє палити наступному поколінню. Згідно з ним буде заборонено продавати тютюнові вироби людям, що народилися 1 січня 2009 року і пізніше.