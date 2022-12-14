Влада Нової Зеландії вирішила надати України 3 мільйони новозеландських доларів, що еквівалентно близько 2 мільйонам доларів. Кошти спрямують для гуманітарних потреб українців

Про це повідомив сайт новозеландського уряду.

Допомога охопить медичне приладдя та обладнання. Ще буде передано трансформатори та генератори, щоб впоратися з відключеннями світла. Іншу частину коштів спрямують для закупівлі основних предметів зимового періоду для вразливих родин в Україні, зокрема харчові продукти, вода, засоби санітарії та гігієни тощо.

“Нова Зеландія надасть додаткові 3 мільйони (новозеландських) доларів через Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) для підтримки українців з основними гуманітарними потребами в межах нашої постійної підтримки України”, — йдеться у заяві.

Гуманітарна допомога має допомогти людям з інвалідністю та зробити внесок у заходи з розмінування, які проводить МКЧХ.

Виділені кошти є додатковими до допомоги на суму 7,93 млн новозеландських доларів (близько $5 млн). Країна їх надавала раніше на тлі російського вторгнення до України.

Ще Нова Зеландія запровадила санкції щодо понад 1 200 російських і білоруських людей і компаній. Уряд долучився до введення мита на торгівлю з РФ. Країна погодилася навчати українських захисників у Великій Британії.