Першою у світі Нова Зеландія ухвалила закон, який забороняє палити наступному поколінню. Згідно з ним буде заборонено продавати тютюнові вироби людям, що народилися 1 січня 2009 року і пізніше.

Про це повідомило The Guardian.

Законопроєкт не передбачає обмеження щодо вейпів. Закон набуде чинності у 2023 році, оскільки пройшов остаточне читання.

За словами заступниці міністра охорони здоров’я Айши Верралл, уряд країни хоче переконатися, що молоді люди ніколи не почнуть палити. Для цього влада вирішила вважати правопорушенням продаж або постачання тютюнових виробів новим поколінням молоді.

“Люди, яким зараз 14 років, ніколи не зможуть легально купувати тютюн, коли закон набуде чинності”, – сказала Айша Верралл.

Уряд Нової Зеландії має на меті зробити державу “вільною від тютюнового диму” до 2025 року. Закон передбачає не тільки заборону реалізації товару молоді, а й низку інших заходів. Щоб зробити куріння менш доступним у країні сильно зменшили дозволену кількість нікотину в тютюнових виробах.

Крім того, продавати тютюнові вироби можна буде через спеціалізовані тютюнові магазини. З магазинів і супермаркетів вони мають зникнути. У країні мають зменшити кількість точок реалізації тютюнових виробів — з 6 тисяч до лише 600 по всій країні.

З іншого боку країна ухвалила рішення збільшити фінансування медичних послуг і кампаній. Уряд розгорнув послуги з припинення куріння спеціально для корінного народу маорі та жителів тихоокеанських островів.

“Тисячі людей житимуть довше, стануть здоровішими, а система охорони здоров’я стане на 5 мільярдів доларів кращою, оскільки їй не доведеться лікувати хвороби, спричинені курінням, наприклад численні види раку, інфаркти, інсульти, ампутації”, – сказала заступниця міністра охорони здоров’я.

У МОЗ Нової Зеландії звітували, що боротьба з палінням працює. За їхніми даними, кількість курців впала до найнижчого за всю історію спостережень — до 8% громадян, які палять щодня, проти 9,4% минулого року. Водночас деякі люди почали вживати електронні цигарки, а на 2,1% збільшилась кількість новозеландців, які палять вейп щодня: 8,3% дорослих порівняно з 6,2% у 2021 році.