Першою серед усіх країн світу Нова Зеландія заборонила у супермаркетах будь-які тонкі пластикові пакети. Їх зазвичай використовували для зберігання фруктів і овочів.

Джерело: BBC.

Рішення набуло чинності 1 липня. Нововведення входить до складу широкої урядової ініціативи проти використання одноразового пластику.

Уряд очікує, що ініціатива дозволить уникнути використання близько 150 мільйонів поліетиленових пакетів на рік.

За словами заступниці міністра навколишнього середовища Рейчел Брукінг, у 2019 році уряд заборонив використання товстіших поліетиленових пакетів. Ця норма допомогла зберегти понад мільярд таких пакетів.

Водночас вона вважає, що Нова Зеландія й досі виробляє занадто багато пластикових відходів. Для покращення ситуації вона закликала громадян приносити свої власні сумки або придбати багаторазові пакети у супермаркетах.