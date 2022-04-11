Про це інформує британське видання The Guardian.
Прем’єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн оголосила про розгортання цієї допомоги разом із 13 мільйонами доларів додаткової підтримки, серед яких 7,5 мільйона доларів на закупівлю зброї та боєприпасів у Великої Британії.
“Наша підтримка полягає в тому, щоб допомогти українській армії відбити жорстоке вторгнення Росії… такий кричущий напад на суверенітет країни є загрозою для всіх нас”, – сказала Ардерн.
Наголошується, що глобальна реакція призвела до безпрецедентної кількості військової підтримки для України, і терміново потрібна додаткова допомога для її транспортування та розподілу, тому влада Нової Зеландії пообіцяла зробити усе, що в їх силах задля допомоги.
Літак “приєднається до ланцюга військових літаків країн-партнерів, які подорожуватимуть Європою, перевозячи вкрай необхідне обладнання та матеріали до ключових центрів розподілу, але вони не перетнуть кордон України, їх і не просили”, — зазначила очільниця уряду Нової Зеландії.
- Прихильники України в НАТО готові почати допомагати їй у переході від радянської зброї до більш сучасного обладнання натівського зразка у війні з РФ, враховуючи можливу перспективу, що війна затягнеться на місяці або навіть роки.
- Нагадаємо, Чеська Республіка спорядила до України танки, системи залпового вогню, гаубиці та БМП та іншу зброю задля сприяння українцям у відсічі російській армії.
- Раніше Словацька Республіка передала Україні зенітно-ракетні комплекси С-300 для захисту від російської збройної агресії.
- Австралія готує для України нову партію військової допомоги для протистояння російській агресії. Серед заявленого — бронетехніка місцевого виробництва.
- Також Сенат Сполучених Штатів Америки одностайно підтримав закон щодо відновлення програми ленд-лізу, яка діяла під час Другої світової. Ця програма дозволить президенту США Джо Байдену ефективніше забезпечувати Україну озброєнням та здійснювати інше постачання, необхідне під час війни.