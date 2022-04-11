Про це інформує британське видання The Guardian.

Прем’єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн оголосила про розгортання цієї допомоги разом із 13 мільйонами доларів додаткової підтримки, серед яких 7,5 мільйона доларів на закупівлю зброї та боєприпасів у Великої Британії.

“Наша підтримка полягає в тому, щоб допомогти українській армії відбити жорстоке вторгнення Росії… такий кричущий напад на суверенітет країни є загрозою для всіх нас”, – сказала Ардерн.

Наголошується, що глобальна реакція призвела до безпрецедентної кількості військової підтримки для України, і терміново потрібна додаткова допомога для її транспортування та розподілу, тому влада Нової Зеландії пообіцяла зробити усе, що в їх силах задля допомоги.

Літак “приєднається до ланцюга військових літаків країн-партнерів, які подорожуватимуть Європою, перевозячи вкрай необхідне обладнання та матеріали до ключових центрів розподілу, але вони не перетнуть кордон України, їх і не просили”, — зазначила очільниця уряду Нової Зеландії.