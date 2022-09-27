Про це повідомляє суспільне мовлення Нової Зеландії “RNZ”.
“Україна чітко дала зрозуміти, що найважливіші дії, які ми можемо зробити, щоб допомогти їм, — це наші санкції та підтримка їх у конфлікті, як ми продовжуємо це робити”, — сказала глава МЗС Нової Зеландії Наная Махута.
Водночас уряд Нової Зеландії заявив, що не може надати більше військової допомоги, адже не має нічого, чого потребує Україна.
Проте, міністр оборони Піні Енаре сказав, що Нова Зеландія готова її надати, якщо потреби України відповідатимуть запасам країни: “за нашою поточною оцінкою та відповідно до запитів на зустрічах донорів, на яких я брав участь”, — сказав Енаре.
Варто зауважити, що накладені Новою Зеландією санкції проти РФ уже стосуються близько 1000 осіб.
- Нова Зеландія направить до Великої Британії 120 військових інструкторів. Вони братимуть участь у підготовці українських військових.