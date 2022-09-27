У Новій Зеландії оголосили фінансові санкції проти іще 19 членів "найближчого оточення" президента РФ Володимира Путіна та санкції щодо подорожей у межах скоординованих дій з іншими державами.

Про це повідомляє суспільне мовлення Нової Зеландії “RNZ”.

“Україна чітко дала зрозуміти, що найважливіші дії, які ми можемо зробити, щоб допомогти їм, — це наші санкції та підтримка їх у конфлікті, як ми продовжуємо це робити”, — сказала глава МЗС Нової Зеландії Наная Махута.

Серед підсанкційних осіб є російські міністри, члени Ради безпеки РФ, родичі Путіна та Рамзан Кадиров.

Водночас уряд Нової Зеландії заявив, що не може надати більше військової допомоги, адже не має нічого, чого потребує Україна.

Проте, міністр оборони Піні Енаре сказав, що Нова Зеландія готова її надати, якщо потреби України відповідатимуть запасам країни: “за нашою поточною оцінкою та відповідно до запитів на зустрічах донорів, на яких я брав участь”, — сказав Енаре.

Варто зауважити, що накладені Новою Зеландією санкції проти РФ уже стосуються близько 1000 осіб.