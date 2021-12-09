Уряд Нової Зеландії ухвалив закон, згідно з яким особи, які зараз молодші 14 років, ніколи не зможуть легально купувати тютюн у країні.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство The Guardian.

Нове законодавство означає, що законний вік для куріння збільшуватиметься з кожним роком, щоб створити покоління новозеландців, які не палять. Уряд оголосив про підвищення легального віку спільно з рештою заходів, щоб палити було недоступно.

Отже, уряд прагне досягти своєї мети – зробити країну повністю вільною від тютюнового диму протягом наступних чотирьох років. Решта заходів охоплюють зменшення легальної кількості нікотину в тютюнових виробах до надто низького рівня, скорочення магазинів, де можна легально продавати цигарки, і збільшення фінансування служб наркозалежності. Нові закони не обмежуватимуть продаж вейпів.

Зокрема, зменшення легальної кількості нікотину в тютюнових виробах є унікальною практикою – Нова Зеландія в цьому напрямі стала першою.

«Ми хочемо переконатися, що молодь ніколи не почне палити, тому ми вважатимемо правопорушенням продаж або постачання тютюнових виробів новим групам молоді. Особи віком 14 років, коли закон набуде чинності, ніколи не зможуть легально купувати тютюн», – сказала заступниця міністра охорони здоров’я Нової Зеландії Айша Веррал.