Нова Зеландія виведе свої війська з Афганістану в травні, завершивши розгортання, яке тривало два десятиліття.

Про це заявила прем’єр-міністр країни Хасінда Ардерн, повідомляє The Guardian.

“Після 20-річної присутності Сил оборони Нової Зеландії в Афганістані, прийшов час її завершити”, – сказала вона.

З 2001 року в Афганістані служили близько 3500 новозеландців, включаючи спецназ, групи відновлення і фахівців з підготовки офіцерів.

В останні роки розгортання неухильно скорочується і в даний час складається з шести чоловік – трьох осіб в Академії підготовки офіцерів Афганістану і трьох чоловік в штаб-квартирі НАТО.

“Розміщення в Афганістані було одним з найтриваліших в нашій історії. Я хотіла б згадати 10 новозеландців, загиблих при виконанні службових обов’язків, а також понад 3500 працівників Збройних сил та інших агентств, чиє прагнення до миру завжди будуть пам’ятати”, – сказав Ардерн.

За її словами, рішення про припинення розгортання було обговорено з “ключовими партнерами”.

Цього тижня генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альянс не буде виводити війська з Афганістану “до того, як прийде час”.