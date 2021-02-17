Про це заявила прем’єр-міністр країни Хасінда Ардерн, повідомляє The Guardian.
“Після 20-річної присутності Сил оборони Нової Зеландії в Афганістані, прийшов час її завершити”, – сказала вона.
З 2001 року в Афганістані служили близько 3500 новозеландців, включаючи спецназ, групи відновлення і фахівців з підготовки офіцерів.
В останні роки розгортання неухильно скорочується і в даний час складається з шести чоловік – трьох осіб в Академії підготовки офіцерів Афганістану і трьох чоловік в штаб-квартирі НАТО.
“Розміщення в Афганістані було одним з найтриваліших в нашій історії. Я хотіла б згадати 10 новозеландців, загиблих при виконанні службових обов’язків, а також понад 3500 працівників Збройних сил та інших агентств, чиє прагнення до миру завжди будуть пам’ятати”, – сказав Ардерн.
За її словами, рішення про припинення розгортання було обговорено з “ключовими партнерами”.
Цього тижня генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альянс не буде виводити війська з Афганістану “до того, як прийде час”.
- За даними правозахисної організації Save the Children, протягом останніх 14 років в Афганістані щодня в середньому п’ять дітей гинуть або отримують поранення. C 2005 по 2019 рік не менше 26 025 дітей були вбиті або покалічені.