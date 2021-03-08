Нова Зеландія закупила ще 8,5 мільйонів додаткових доз вакцини Pfizer/BioNTech проти COVID-19. Цієї кількості достатньо для вакцинації всього населення країни.

Про це повідомляється на сайті уряду Нової Зеландії.

Уряд підписав угоду про попередню закупівлю 8,5 мільйонів додаткових доз вакцини Pfizer/BioNtech, яких достатньо для вакцинації 4,25 мільйона осіб. Очікується, що вакцини надійдуть в Нову Зеландію в другій половині року.

“Тепер наше загальне замовлення Pfizer – 10 мільйонів доз. Цієї кількості достатньо для 5 мільйонів осіб, щоб зробити 2 щеплення, необхідні для повної вакцинації проти COVID-19”, – йдеться у повідомленні.

Первісне угоду уряду з Pfizer полягало в тому, щоб надати близько 1,5 мільйонів доз, яких вистачило б для вакцинації 750 000 осіб.

Рішення зробити Pfizer в Новій Зеландії основним постачальником вакцини було засноване на тому, що цей препарат продемонстрував ефективність близько 95% в запобіганні коронавірусу.

В уряді зазначили, що зайві дози планують безоплатно перенаправити іншим країнам – наприклад, Королівству Ніуе, Токелау і Островам Кука, а також своїмнайближчимсусідам – Самоа, Тонга і Тувалу.

“Ми прагнемо, щоб будь-які дози, які не потрібні в Новій Зеландії, знаходили хороше застосування в інших місцях”, – повідомив новозеландський уряд.

Нова Зеландія – чи не єдина країна, яку майже не торкнулася пандемія. Це результат своєчасних дій влади і переваги – в даному випадку – географічного розташування країни.

У Новій Зеландії живе близько 4,8 млн осіб. За весь час пандемії в країні до 8 березня 2021 року захворіли 2405 осіб. Видужав при цьому 2301 особа, померло – 26. На даний момент під наглядом медиків знаходиться 78 громадян.