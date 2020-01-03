Відповідне відеозвернення оприлюднила прес-служба ДБР.

“Відразу після мого призначення під час ознайомлення з роботою Бюро, встановлені суттєві порушення як в організації діяльності підрозділів, взаємодії з правоохоронними органами, так і в кадровому і технічному забезпеченні. Зокрема, це стосується умов роботи слідчих: відсутні кабінети для проведення допитів, кімнати для зберігання речових доказів, при наявності спеціального технічного обладнання відсутні фахівці, які його використовували б”, – зазначила Венедіктова.

Вона також звернула увагу на те, що в чотирьох управліннях ДБР більше року працюють тільки їхні керівники.

“Про яку оперативно-розшукову роботу ДБР може йти мова?” – додала Венедіктова.

У зв’язку з цим вона запросила “громадськість до конструктивного обговорення шляхів подолання кризових явищ”.

“Ми чекаємо інформацію про злочини, вчинені прокурорами, суддями та іншими представниками правоохоронних органів”, – заявила нова глава ДБР.

За словами Венедіктової, у слідчих ДБР з початку роботи Бюро як правоохоронного органу знаходилося 37 тис. 394 кримінальні провадження. З них – 2173 направлено до суду, закрито – 5867.

Наразі слідчі ДБР розслідують 14 тис. 972 кримінальних провадження.