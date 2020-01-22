Співвласник компанії "Нова пошта" Володимир Поперешнюк заявив, що на 2020 рік заплановано 100 мільйонів доларів інвестицій, які спрямують на будівництво роботизованого вантажного терміналу, створення нових мобільних сервісів і не тільки.

Про це він написав у Facebook на особистій сторінці.

У цьому році компанія планує запустити другу чергу Київського інноваційного центру, підвищивши потужність до 50, і з перспективою до 60, тисяч посилок на годину.

Крім цього, планується побудувати чотири інноваційні центри в Одесі, Харкові, Дніпрі та Броварах. Тут також буде автоматизована сортувальна система, потужність якої – до 20 тисяч посилок на годину.

“Плануємо побудувати перший вантажний термінал з роботизованою системою сортування палет та великогабаритних вантажів. Модернізуємо наші відділення та впровадимо нове обладнання, щоб забезпечити клієнтам досконалий сервіс та швидкість обслуговування. Плануємо закупити скутери, пікапи, буси та міжміські контейнери”, – написав він.

Велику частину інвестицій спрямують на розвиток мобільних сервісів і запуск нових продуктів в цій галузі.