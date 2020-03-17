"Нова пошта" на час всеукраїнського карантину через коронавірус призупиняє роботу своїх відділень, розташованих в торгово-розважальних комплексах.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Одеська область

В Одесі тимчасово закривають відділення:

– №84 (посилки перенаправляються на відділення №90);

– №93 (посилки перенаправляються на відділення №28);

– №77 (посилки перенаправляються на відділення №26);

– №42 (посилки перенаправляються на відділення №94);

В Одеській області:

– №5 в Чорноморську (посилки перенаправляються на відділення №2);

Львівська область

У Львові:

– №77 (посилки перенаправляються на відділення №55);

– №78 (посилки перенаправляються на відділення №69);

Черкаська область

У Черкасах:

– №22 (посилки перенаправляються на відділення №15);

– №14 (посилки перенаправляються на відділення №2);

Київська область

У Києві:

– №322 (посилки перенаправляються на відділення №150);

– №138 (посилки перенаправляються на відділення №149);

– №261 (посилки перенаправляються на відділення №318);

– №164 (посилки перенаправляються на відділення №167);

Херсонська область

У Херсоні:

– №19 (посилки перенаправляються на відділення №6);

Вінницька область

У Вінниці:

– №35 (посилки перенаправляються на відділення №23);

– №25 (посилки перенаправляються на відділення №14);

– №22 (посилки перенаправляються на відділення №7);

– №36 (посилки перенаправляються на відділення №16);

Луцька область

У Луцьку:

– №6 (посилки перенаправляються після обдзвону клієнтів);

– №23 (посилки перенаправляються після обдзвону клієнтів);

“Всі інші відділення “Нова пошта” та кур’єрська доставка в даний час працюють в звичайному режимі. Ми уважно стежимо за ситуацією з оголошенням карантину в різних містах України та ведемо переговори з місцевою владою, щоб уникнути обмеження роботи нашої доставки”, – сказано в повідомленні компанії.

У Києві сьогодні з 23:00 вечора припинить роботу метрополітен у зв’язку із введенням у країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19.