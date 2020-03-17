Про це повідомляє прес-служба компанії.
Одеська область
В Одесі тимчасово закривають відділення:
– №84 (посилки перенаправляються на відділення №90);
– №93 (посилки перенаправляються на відділення №28);
– №77 (посилки перенаправляються на відділення №26);
– №42 (посилки перенаправляються на відділення №94);
В Одеській області:
– №5 в Чорноморську (посилки перенаправляються на відділення №2);
Львівська область
У Львові:
– №77 (посилки перенаправляються на відділення №55);
– №78 (посилки перенаправляються на відділення №69);
Черкаська область
У Черкасах:
– №22 (посилки перенаправляються на відділення №15);
– №14 (посилки перенаправляються на відділення №2);
Київська область
У Києві:
– №322 (посилки перенаправляються на відділення №150);
– №138 (посилки перенаправляються на відділення №149);
– №261 (посилки перенаправляються на відділення №318);
– №164 (посилки перенаправляються на відділення №167);
Херсонська область
У Херсоні:
– №19 (посилки перенаправляються на відділення №6);
Вінницька область
У Вінниці:
– №35 (посилки перенаправляються на відділення №23);
– №25 (посилки перенаправляються на відділення №14);
– №22 (посилки перенаправляються на відділення №7);
– №36 (посилки перенаправляються на відділення №16);
Луцька область
У Луцьку:
– №6 (посилки перенаправляються після обдзвону клієнтів);
– №23 (посилки перенаправляються після обдзвону клієнтів);
“Всі інші відділення “Нова пошта” та кур’єрська доставка в даний час працюють в звичайному режимі. Ми уважно стежимо за ситуацією з оголошенням карантину в різних містах України та ведемо переговори з місцевою владою, щоб уникнути обмеження роботи нашої доставки”, – сказано в повідомленні компанії.
У Києві сьогодні з 23:00 вечора припинить роботу метрополітен у зв’язку із введенням у країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19.
- Уряд прийняв рішення зупинити роботу метро у всіх містах, а також зупинити перевезення між областями та містами України.
- Кабінет Міністрів України прийняв рішення заборонити з 17 березня на всій території країни будь-які масові заходи за участю більше 10 осіб.
- Напередодні стало відомо, що у Києві лабораторно підтверджено два випадки захворювання на коронавірус COVID-19.
- Напередодні мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення в столиці карантину у зв’язку з поширенням епідемії китайського коронавірусу. Так, зачиняються всі заклади, крім продуктових магазинів, аптек, АЗС, банків.