Про це повідомляє американське видання CNN.

За словами прем’єр-міністра Нової Зеландії Хасінди Ардерн, практично всі обмежувальні заходи в країні будуть скасовані, оскільки про нові активних випадки коронавірусу не повідомляється.

Уточнюється, що вже зараз в Новій Зеландії відкриють школи. При цьому соціальне дистанціювання в країні як і раніше буде заохочуватися, а кордони для нерезидентів поки залишаться закритими. Резиденти Нової Зеландії, які прибувають в країну, змушені будуть дотримуватися карантину два тижні.

Відзначається, що в країні не було зафіксовано нових випадків зараження коронавірусом протягом вже 17 днів. При цьому за останні 12 днів ніхто не проходив лікування від коронавірусу в лікарні.

В цілому за весь час епідемії в Новій Зеландії було зафіксовано 1504 підтверджених випадки зараження коронавірусом. Померло в країні від COVID-19 22 людини.

Нова Зеландія ввела режим обов’язкової самоізоляції при в’їзді в країну з 14 березня. 23 березня були закриті підприємства, скасовано громадські заходи, закриті школи. 25 березня в Новій Зеландії людям було заборонено виходити з дому за винятком виконання фізичних вправ на свіжому повітрі.