Про це повідомляє польське агентство PAP.

Ексголову “Укравтодору” доставили в прокуратуру вранці у вівторок. Його підозрюють у вимаганні та отриманні майнових і особистих вигод за надання приватним компаніям контрактів на будівництво і ремонт доріг в Україні, а також у відмиванні грошей.

“В результаті він отримав 1 300 000 злотих”, – сказала прес-секретар окружної прокуратури Варшави Мирослава Хир.

Також Новака підозрюють в підбурюванні лікаря Медичного військового інституту у Варшаві в наданні медичних довідок, щоб виправдати свою відсутність на роботі в Україні.