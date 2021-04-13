Про це повідомляє агентство Reuters.

Спочатку керівництво компанії Novavax заявляло, що повномасштабне виробництво вакцини може бути розгорнуте до середини року. У січні компанія повідомила Reuters, що вийде на повну виробничу потужність до травня або червня.

“Під час нашого звіту про фінансові результати ми заявили, що очікуємо, що всі потужності будуть підключені до мережі приблизно до середини року. Ми продовжуємо оновлювати інформацію про терміни в міру їхнього наближення. Є деяка нестача постачання контейнерів і фільтрів біореактора” – повідомила агентству директорка з комунікацій Novavax Емі Спік.

Novavax може отримати дозвіл регулювальних органів Великої Британії на свою вакцину вже цього місяця після публікації даних про випробування у Великій Британії.

Компанія очікує, що дозвіл у Сполучених Штатах може бути отримано вже в травні після того, як регулювальні органи розглянуть дані про випробування вакцини.

Novavax є одним з декількох виробників вакцин проти COVID-19, яким довелося відсунути терміни виробництва через брак сировини й труднощі із запуском заводів.

Минулого місяця агентство Reuters повідомило, що Novavax відклала заплановану операцію з постачання не менше 100 мільйонів доз своєї вакцини в Європейський Союз частково через проблеми з сировиною.

У суботньому інтерв’ю британському виданню The Guardian генеральний директор Novavax Стен Ерк сказав, що компанія постала перед труднощами під час пошуку основних виробничих матеріалів, включаючи одноразові пакети, які використовуються для вирощування клітин вакцини.