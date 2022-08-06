«Нове дослідження Amnesty International є наклепом, який ганьбить ЗСУ» — мер Бучі

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
“Як міський голова Бучі хочу нагадати пані Каллмар [очільниці Amnesty International] та всім причетним до цього нікчемного документа, що насправді це Росія розв’язала в Україні агресивну війну. Також хочу показати, як насправді росіяни розміщували техніку в нашому місті”, — написав Федорук.
На фото зображено ранок 24 березня 2022 року, вулиця Центральна, де в одному з бучанських дворів 12 російських військових машин, схованих за автомобілями мешканців будинків.
За словами мера міста, доповідь Amnesty International “не має нічого спільного з нейтральністю, неупередженістю, емпатією та захистом цивільного населення”. На його думку, “вона підтримує сторону зла, є маніпулятивною та сприяє діям країни-агресора”.
Саме тому він підписав звернення МБФ “Незламна українська нація” до світової спільноти.
“Як людина, яка з перших і до останніх днів нападу росіян залишалася в Бучі, я точно знаю, що для захисту цивільного населення Збройні сили України вживають максимум можливих заходів”, — наголосив Федорук.
Він зауважив, що Буча та її наша громада розраховує, що одна з найвпливовіших у світі правозахисних організацій знову повернеться “на бік добра, негайно змінивши керівництво та очистившись від агентів Кремля”.
Довідка. Amnesty International – неурядова організація, заснована у Великій Британії у 1961 році, що має на меті “проведення досліджень та дій, спрямованих на попередження та припинення грубих порушень прав людини, а також допомогу тим, чиї права вже були порушені”.
- Міжнародна організація Amnesty International заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, оскільки начебто створюють бази та ведуть обстріли із населених пунктів.
- В МЗС України цю заяву назвали “створенням фальшивого балансу між злочинцем та жертвою”. Так, голова відомства Дмитро Кулеба у сторіс свого Instagram-акаунту наголосив, що така заява Amnesty International – це не пошук та донесення світу правди.
- Прокоментував допис Amnesty International і радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.
- Також очільниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук заявила, що український офіс не був долучений до підготовки заяви Amnesty International щодо ЗСУ.
- Генеральна секретарка правозахисної міжнародної організації Amnesty International Агнес Калламар поскаржилась, що після публікації звіту організації зі скандальною тезою, що ЗСУ начебто наражають на небезпеку мирних українців, соцмережі організації атакували “проукраїнські тролі”.
- Керівниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук звільняється з посади після звіту організації про те, що Збройні сили України “ставлять під загрозу мирне населення”.