«Нове дослідження Amnesty International є наклепом, який ганьбить ЗСУ» — мер Бучі

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Як міський голова Бучі хочу нагадати пані Каллмар [очільниці Amnesty International] та всім причетним до цього нікчемного документа, що насправді це Росія розв’язала в Україні агресивну війну. Також хочу показати, як насправді росіяни розміщували техніку в нашому місті”, — написав Федорук.

На фото зображено ранок 24 березня 2022 року, вулиця Центральна, де в одному з бучанських дворів 12 російських військових машин, схованих за автомобілями мешканців будинків.

За словами мера міста, доповідь Amnesty International “не має нічого спільного з нейтральністю, неупередженістю, емпатією та захистом цивільного населення”. На його думку, “вона підтримує сторону зла, є маніпулятивною та сприяє діям країни-агресора”.

Саме тому він підписав звернення МБФ “Незламна українська нація” до світової спільноти.

“Як людина, яка з перших і до останніх днів нападу росіян залишалася в Бучі, я точно знаю, що для захисту цивільного населення Збройні сили України вживають максимум можливих заходів”, — наголосив Федорук.

Він зауважив, що Буча та її наша громада розраховує, що одна з найвпливовіших у світі правозахисних організацій знову повернеться “на бік добра, негайно змінивши керівництво та очистившись від агентів Кремля”.