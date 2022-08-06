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«Нове дослідження Amnesty International є наклепом, який ганьбить ЗСУ» — мер Бучі

Міський голова Бучі Анатолій Федорук відреагував на заяву міжнародної правозахисної організації Amnesty International про те, що українські військові "створюють загрозу цивільному населенню, розміщуючи сили в житлових районах", поширивши світлину 12 російських військових машин в одному з дворів міста.

Субота, 6 серпня 2022, 20:17
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Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Як міський голова Бучі хочу нагадати пані Каллмар [очільниці Amnesty International] та всім причетним до цього нікчемного документа, що насправді це Росія розв’язала в Україні агресивну війну. Також хочу показати, як насправді росіяни розміщували техніку в нашому місті”, — написав Федорук.

На фото зображено ранок 24 березня 2022 року, вулиця Центральна, де в одному з бучанських дворів 12 російських військових машин, схованих за автомобілями мешканців будинків.

Фото: Анатолій Федорук

За словами мера міста, доповідь Amnesty International “не має нічого спільного з нейтральністю, неупередженістю, емпатією та захистом цивільного населення”. На його думку, “вона підтримує сторону зла, є маніпулятивною та сприяє діям країни-агресора”.

Саме тому він підписав звернення МБФ “Незламна українська нація” до світової спільноти.

“Як людина, яка з перших і до останніх днів нападу росіян залишалася в Бучі, я точно знаю, що для захисту цивільного населення Збройні сили України вживають максимум можливих заходів”, — наголосив Федорук.

Він зауважив, що Буча та її наша громада розраховує, що одна з найвпливовіших у світі правозахисних організацій знову повернеться “на бік добра, негайно змінивши керівництво та очистившись від агентів Кремля”.

Довідка. Amnesty International – неурядова організація, заснована у Великій Британії у 1961 році, що має на меті “проведення досліджень та дій, спрямованих на попередження та припинення грубих порушень прав людини, а також допомогу тим, чиї права вже були порушені”.

Теги: війна, російська агресія, російсько-українська війна, скандал, Amnesty International, Буча

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