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Нове дослідження свідчить, що проживання поблизу зелених насаджень може продовжити життя на 2,5 року

Дослідники вивчили тривалий вплив навколишніх зелених насаджень на здоров’я і тривалість життя людей.

Четвер, 29 червня 2023, 16:48
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Джерело: The Washington Post

Дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, показало, як люди можуть продовжити тривалість свого життя, живучи поблизу великої кількості зелені. 

Дослідники вивчили тривалий вплив навколишніх зелених насаджень і те, як це впливає на старіння серед групи із понад 900 осіб у чотирьох містах США.

“Наше дослідження свідчить, що перебування поблизу зелених насаджень викликало деякі біологічні або молекулярні зміни, які можна виявити в нашій крові”, – сказав Ліфан Хоу, професор превентивної медицини та керівник дослідження.

Щоб дослідити зв’язок між тривалим впливом зелені та старінням, дослідники порівняли вікові біологічні зміни в учасників дослідження за 20-річний період із даними про зелені насадження поблизу місця проживання цих людей.

Використовуючи ДНК крові, вони змогли виміряти біологічний вік на молекулярному рівні, аналізуючи невеликі зміни в тому, як працюють гени, пов’язані з процесом старіння.

Біологічний вік “справді залежить від того, що ми робимо щодня”, включаючи те, що ми їмо та наскільки ми фізично активні, – сказав Хоу. Однак у дослідженні підкреслюється, що йдеться не лише про те, що кожна людина робить для власного здоров’я, а й про те, в якому середовищі вона живе.

“Ми знаємо переваги зелених насаджень у зниженні передчасної смертності”, – сказав Девід Рохас-Руеда, професор епідеміології в Університеті штату Колорадо.

“Це дослідження пояснює, як це може статися, описуючи, як зелені насадження можуть змінювати спосіб експресії генів”, – зазначив він.

Пітер Джеймс, екологічний епідеміолог з Гарвардського університету, додав: “Це одне з перших досліджень, яке справді начебто демонструє, як контакт із природою, життя в більш озеленених районах, може проникнути нам під шкіру та призвести до таких фундаментальних змін у цих біомаркерах старіння”.

Експерти кажуть, що необхідні додаткові дослідження, щоб точно визначити, яку користь люди можуть отримати від зелені.

“Водночас дослідження має спонукати людей більше думати про своє оточення, приймаючи рішення щодо здорового способу життя, на додаток до дієти, сну та фізичних вправ”, –  сказав Хоу.

Теги: дослідження, екологія, озеленення, тривалість життя

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