Міністр оброни України Олексій Резніков заявив, що Крим є стратегічною метою для України. Він буде звільнений від окупантів. Для цього, а також для звільнення решти окупованих територій, ЗСУ використовуватимуть зброю партнерів.

Про це Резніков повідомив в інтерв’ю CNN в Брюсселі.

За словами міністра, українська армія звільнить усі тимчасово окуповані країною-агресоркою території держави. Зокрема, планується звільнити Крим, який є стратегічною метою України. Резніков додав, що Україна рухатиметься крок за кроком у напрямі звільнення своїх територій.

Першим етапом стане стабілізація ситуації на фронті та зменшення втрат. Після цього російські війська планується відкинути на позиції, які вони займали до 24 лютого. На третьому етапі Україна обговорюватиме із партнерами плани зі звільнення тимчасово окупованих РФ територій, зокрема, Криму.

Водночас Україна не використовуватиме зброю партнерів для нападу на територію РФ, проте Крим є українською територією.

Відповідаючи на запитання про те, чи не спровокує Росію спроба повернути Крим військовим шляхом, Резніков наголосив, що інші сценарії не розглядаються.

“Це неважливо. Тому що вони (росіяни – прим. ред.) побачать, що Херсон, Запоріжжя та Маріуполь є українськими територіями, так само, як і Крим”, — наголосив міністр оборони України.