Незабаром у застосунку "Дія" розпочнеться бета-тест програми доступного кредитування "єОселя" для військовослужбовців за контрактом, захисників України, силовиків та членів їхніх сімей, а також медиків, педагогів, науковців, які працюють у державному та комунальному секторах.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну багато українців залишилися без домівок. Саме тому вже зараз держава пропонує вигідні умови для купівлі житла за програмою пільгового державного кредитування.

“єОселя” – це програма доступного кредитування на житло з пільговими ставками 3% для чотирьох категорій або 7% — для всіх інших категорій. Отримати державний пільговий кредит можна навіть під час війни.

Умови кредитування за програмою єОселя: пільгова відсоткова ставка, максимальний термін кредитування — до 20 років, мінімальний перший платіж — не менше ніж 20% від суми.

У застосунку “Дія” можна буде подати заяву про участь у програмі “єОселя” та отримати попереднє рішення про погодження суми кредиту без походу в банк. Майже всі дані підтягнуться з реєстрів. Також подати заяву можна буде як в один банк-учасник програми, так і одразу в декілька.

Варто зазначити, що програма “єОселя” складається з двох етапів. Перший – кредити під 3% для пільгових категорій, що підпадають під програму, — військовослужбовців за контрактом, захисників України, силовиків та їхніх сімей, а також медиків, педагогів, науковців, які працюють у державному та комунальному секторах.

Другий етап – кредити під 7% для ветеранів війни та їхніх сімей, ВПО, інших громадян України, які відповідають вимогам програми. Старт другого етапу програми — 1 січня 2023 року.

У відомстві зазначають, що кожна заява проходитиме весь реальний процес, і рішення банків будуть справжні. З ними можна буде далі співпрацювати з обраним банком та отримати іпотеку за відповідності всім вимогам програми.

Долучитися до бета-тесту можна, якщо: ви належите до однієї з пільгових категорій, що підпадають під програму; не володієте житлом площею більше ніж 52,5 кв. м. + додатково 21 кв. м на кожного члена сімʼї та не маєте інших пільгових іпотек.