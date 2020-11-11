У вівторок, 10 листопада, компанія Apple презентувала комп'ютери Mac з процесором M1: Mac mini, MacBook Air та 13-дюймовим MacBook Pro. Однак спеціалісти знайшли недоліки у моделях.

Про це повідомляє Apple Insider.

Представники компанії відзначили дивовижні показники продуктивності нових моделей та пообіцяли довший час автономної роботи. Пол Герхардт у своєму твіті заявив, що жоден з нових винаходів Apple не сумісний із зовнішніми графічними процесорами, які підключаються через Thunderbolt. За його словами, нові Mac M1 не підтримуватимуть eGPU.

Щоправда, не усі користувачі Apple відчують цей недолік, але підтримка зовнішніх графічних карт надавала пристрою додатковий ігровий кеш і допомагала у роботі творчих професіоналів.

На презентації зосередили увагу на тому, що 13-дюймові моделі MacBook Pro M1 містять лише два порти USB-C на борту замість чотирьох. При цьому спеціалісти компанії не пояснили, чому вдалися до такого кроку.

Розширити обсяг оперативної пам’яті в пристроях на базі M1 не можна. Apple пропонує два варіанти пам’яті – на 8 або 16 ГБ. Якщо ви вважаєте, що вам знадобиться 32 ГБ, то вам доведеться зупинити свій вибір на моделі Intel.