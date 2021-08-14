Експрессекретарка президента Юлія Мендель записала відеозвернення напередодні ефіру на каналі олігарха Ріната Ахметова. Вона зазначила, що говоритимуть про “майдани”.

Ролик з’явився у Facebook Мендель.

В імпровізованому анонсі Мендель поставила кілька питань аудиторії щодо необхідності ще однієї революції.

“Чи віримо ми, що нам потрібна ще одна революція, щоб збудувати сильну та успішну Україну? Чи віримо, що гурт молодих радикально налаштованих хлопців, що викрикують патріотичні гасла, може щось змінити у владі? І чи віримо, що на кривавих закликах можна збудувати державу, у якій кожному з нас захочеться жити?”, – запитала Мендель.

Потім вона додала, що “про чергові заклики до протестів” сьогодні говоритимуть під час програми, присвяченій деолігархізації. Примітно, що виходитиме вона в ефірі каналу, який належить олігарху Рінату Ахметову.

Однак Мендель знадобилося ще й текстом привернути увагу до програми, тому під своїм роликом вона написала:

“Нові майдани – нові банани. Соцмережі знову “качають”. На носі – осінь, а відтак пора розповідати про нові майдани – тарифні чи проти Формули Штайнмаєра – в цілому, помітьте, причина для протестів вже давно не має значення. Заклики іти на майдан з будь-якого приводу перетворилися на політичні змагання зі спортивним присмаком”.

Нагадаємо, в день звільнення колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель повідомила, що працюватиме радницею керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Однак відповідний указ досі не був опублікований.

Напередодні офіційного звільнення стало відомо, що Юлія Мендель написала книгу про свою “роботу прессекретарем президента”, “деякі інсайди прийнятих рішень”, політику та “самоідентифікацію українців як нації”. Згодом Мендель опублікувала відео, в якому зачитала частину передмови до книги.

Колишня прессекретарка Зеленського представила фрагмент з неї під назвою “Українці не розуміють одне одного не через мову, а через небажання слухати, чути та сприймати”. Мендель зазначена в публікації як “експерт з комунікацій”.

Також Юлія Мендель приєдналася до команди проєкту “Велика деолігархізація” на телеканалах “Україна” та “Україна 24”, які належать Рінатові Ахметову. Останнього ексречниця президента відмовилася називати олігархом.