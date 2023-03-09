Вчені створили мишей, генеруючи яйцеклітини із клітин самців, що відкриває радикально нові можливості для розмноження та подолання безпліддя.

Про це йдеться у матеріалі The Guardian.

Цей прогрес може зрештою прокласти шлях до лікування важких форм безпліддя, а також підвищити перспективу того, що одностатеві пари зможуть мати спільну біологічну дитину в майбутньому.

“Це перший випадок створення міцних ооцитів (яйцеклітин) ссавців із чоловічих клітин”, – сказав японський вчений Кацухіко Хаяші, який керував роботою в Університеті Кюсю в Японії та є всесвітньо відомим у галузі лабораторно вирощених яйцеклітин.

Хаяші, який представив розробку на третьому міжнародному саміті з редагування геному людини в Інституті Френсіса Кріка в Лондоні, передбачає, що буде технічно можливо створити життєздатну людську яйцеклітину з чоловічої клітини шкіри протягом десяти років. Інші припускали, що цей прогноз був надто оптимістичним, враховуючи, що вчені ще не створили життєздатні вирощені в лабораторії людські яйцеклітини з жіночих клітин.

Раніше вчені створювали мишей, які технічно мали двох біологічних батьків за допомогою ланцюжка складних кроків, включаючи генну інженерію.

Однак це уперше, коли життєздатні яйцеклітини були культивовані з клітин самців, і це знаменує значний прогрес. Зараз команда Хаяші намагається відтворити це досягнення за допомогою людських клітин. Хоча для клінічних цілей використання яйцеклітин, вирощених у лабораторії, буде мати значні перешкоди, включаючи встановлення їх безпеки.

“Суто з точки зору технології, це стане можливим (у людей – ред.) приблизно через 10 років”, – сказав Хаяші, додавши, що він особисто виступає за те, щоб технологія використовувалася клінічно, щоб дозволити двом чоловікам мати дитину, якщо це буде безпечно.

Крім того, цю методику може бути застосовано для лікування важких форм безпліддя, включно з жінками із синдромом Тернера, у яких відсутня або частково відсутня одна копія Х-хромосоми. За словами Хаяші, це застосування було основною мотивацією для проведення дослідження.

Інші ж вчені припустили, що перенести цю техніку на людські клітини може бути надто складно. Адже клітини людини вимагають набагато довших періодів культивування для отримання зрілої яйцеклітини, що може збільшити ризик отримання клітинами небажаних генетичних змін.

Своєю чергою, професор Джордж Дейлі, декан Гарвардської медичної школи, назвав це дослідження “захоплюючим”, але додав, що інші дослідження показали, що створення статевих клітин, вирощених у лабораторії, з людських клітин було складнішим, ніж для клітин миші.

“Ми все ще недостатньо розуміємо унікальну біологію людського гаметогенезу, щоб відтворити провокаційну роботу Хаяші на мишах”, – зазначив Джордж Дейлі.

Дослідження, яке було опубліковано, спиралося на послідовність складних кроків для перетворення клітини шкіри, що містить чоловічу комбінацію хромосом XY, на яйцеклітину з жіночою версією XX.

Чоловічі клітини шкіри було перепрограмовано в стан, схожий на стовбурові, для створення так званих індукованих плюрипотентних стовбурових клітин (iPS). Потім Y-хромосому цих клітин видалили та замінили Х-хромосомою, “позиченою” з іншої клітини, щоб отримати iPS-клітини з двома ідентичними Х-хромосомами.

“Ми дійсно намагалися створити систему дублювання Х-хромосоми”, – зауважив Хаяші.

“Зрештою, клітини культивували в органоїді яєчника, культуральній системі, призначеній для повторення умов всередині яєчника миші. Коли яйцеклітини запліднили нормальною спермою, вчені отримали близько 600 ембріонів, які імплантували сурогатним мишам, у результаті чого народилося сім мишей. Ефективність приблизно на 1% була нижчою, ніж ефективність, досягнута зі звичайними яйцеклітинами жіночого походження, де приблизно 5% ембріонів продовжували народжувати живих”, – пояснюється результат дослідження.

У виданні зазначили, що мишенята, які народилися завдяки цій методиці, виглядали здоровими, мали нормальну тривалість життя та, коли підросли, мали своє потомство.

“Вони виглядають нормально, вони, схоже, нормально ростуть, згодом вони стали батьками”, – сказав Хаяші.

За інформацією видання, зараз Хаяші та його колеги намагаються відтворити створення яйцеклітин, вирощених у лабораторії, з використанням клітин людини.