Вступили в силу новые правила пересечения польской границы для украинцев.

Про це повідомляє посольство України в Польщі.

Першочергово пропускатимуть такі категорії людей:

подружжя (членів подружжя) або дітей громадян Польщі, а також тих, хто перебуває під опікою поляка;

ті, які мають карту поляка, право на постійне або тимчасове проживання в Польщі;

осіб, які мають національну візу і в’їжджають з метою репатріації (повернення на історичну батьківщину) або членів сім’ї репатріанта;

ті, хто є членами сімей громадян Євросоюзу або країн Європейського економічного простору, а також Швейцарії.

Крім того, перетнути кордон мають право:

громадяни України, які мають легальну роботу (в т.ч. сезонну) в Польщі,

студенти і учні польських навчальних закладів, вчені, які проводять дослідження в Польщі,

водії транспорту для міжнародних пасажирських, вантажних або комбінованих перевезень, які в’їжджають в робочих цілях,

моряки, рибалки, працівники морських добувальних і бурових платформ, які в’їжджають для транзиту на місце роботи;

дипломати і члени їх сімей;

учасники спортивних змагань з документами від організатора змагань.

Від обов’язкового карантину звільнено:

осіб, які мають довідку про наявність у них щеплення від COVID-19;

водіїв та членів екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних і автотранспортних засобів, чия професійна діяльність пов’язана із сферою міжнародних пасажирських, вантажних, чи комбінованих перевезень та які в’їжджають на територію Польщі у рамках виконання службових обов’язків;

пасажирів суден, які курсують, не запливаючи у порти третіх країн, між портами держав-членів Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) – Сторони Угоди про Європейський економічний простір;

осіб, які здобувають освіту у Польщі, а також, науковців, котрі проводять дослідження на території Польщі;

працівників дипломатичних та консульських установ, представників міжнародних організацій та членів їхніх сімей, а

також інших осіб, які перетинають кордон на підставі дипломатичного паспорта;

осіб, які виконують роботи на сільськогосподарських підприємствах, розташованих у прикордонних територіях обох країн;

спортсменів, тренерів, лікарів, фізіотерапевтів, суддів, акредитованих журналістів, які в’їжджають до Польщі з метою участі у спортивних заходах та мають підтверджуючі документи від організатора змагань;

медичних працівників, які в’їжджають на територію Польщі з метою працевлаштування у сфері охорони здоров’я;

осіб, які перетинають державний кордон Польщі, що становить внутрішній кордон ЄС, у рамках, або з метою виконання службових обов’язків.

Повний перелік підстав для в’їзду до Польщі розміщено на сайті посольства.