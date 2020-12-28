Про це повідомляє посольство України в Польщі.
Першочергово пропускатимуть такі категорії людей:
- подружжя (членів подружжя) або дітей громадян Польщі, а також тих, хто перебуває під опікою поляка;
- ті, які мають карту поляка, право на постійне або тимчасове проживання в Польщі;
- осіб, які мають національну візу і в’їжджають з метою репатріації (повернення на історичну батьківщину) або членів сім’ї репатріанта;
- ті, хто є членами сімей громадян Євросоюзу або країн Європейського економічного простору, а також Швейцарії.
Крім того, перетнути кордон мають право:
- громадяни України, які мають легальну роботу (в т.ч. сезонну) в Польщі,
- студенти і учні польських навчальних закладів, вчені, які проводять дослідження в Польщі,
- водії транспорту для міжнародних пасажирських, вантажних або комбінованих перевезень, які в’їжджають в робочих цілях,
- моряки, рибалки, працівники морських добувальних і бурових платформ, які в’їжджають для транзиту на місце роботи;
- дипломати і члени їх сімей;
- учасники спортивних змагань з документами від організатора змагань.
Від обов’язкового карантину звільнено:
- осіб, які мають довідку про наявність у них щеплення від COVID-19;
- водіїв та членів екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних і автотранспортних засобів, чия професійна діяльність пов’язана із сферою міжнародних пасажирських, вантажних, чи комбінованих перевезень та які в’їжджають на територію Польщі у рамках виконання службових обов’язків;
- пасажирів суден, які курсують, не запливаючи у порти третіх країн, між портами держав-членів Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) – Сторони Угоди про Європейський економічний простір;
- осіб, які здобувають освіту у Польщі, а також, науковців, котрі проводять дослідження на території Польщі;
- працівників дипломатичних та консульських установ, представників міжнародних організацій та членів їхніх сімей, а
- також інших осіб, які перетинають кордон на підставі дипломатичного паспорта;
- осіб, які виконують роботи на сільськогосподарських підприємствах, розташованих у прикордонних територіях обох країн;
- спортсменів, тренерів, лікарів, фізіотерапевтів, суддів, акредитованих журналістів, які в’їжджають до Польщі з метою участі у спортивних заходах та мають підтверджуючі документи від організатора змагань;
- медичних працівників, які в’їжджають на територію Польщі з метою працевлаштування у сфері охорони здоров’я;
- осіб, які перетинають державний кордон Польщі, що становить внутрішній кордон ЄС, у рамках, або з метою виконання службових обов’язків.
Повний перелік підстав для в’їзду до Польщі розміщено на сайті посольства.
- Раніше повідомлялося, що уряд України поки не планує вводити заборону на в’їзд до нашої країни з Великої Британії через новий штам COVID-19. Але для мандрівників діятиме низка обмежень.