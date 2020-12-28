Про це повідомляє посольство України в Польщі.

Першочергово пропускатимуть такі категорії людей:

  • подружжя (членів подружжя) або дітей громадян Польщі, а також тих, хто перебуває під опікою поляка;
  • ті, які мають карту поляка, право на постійне або тимчасове проживання в Польщі;
  • осіб, які мають національну візу і в’їжджають з метою репатріації (повернення на історичну батьківщину) або членів сім’ї репатріанта;
  • ті, хто є членами сімей громадян Євросоюзу або країн Європейського економічного простору, а також Швейцарії.

Крім того, перетнути кордон мають право:

  • громадяни України, які мають легальну роботу (в т.ч. сезонну) в Польщі,
  • студенти і учні польських навчальних закладів, вчені, які проводять дослідження в Польщі,
  • водії транспорту для міжнародних пасажирських, вантажних або комбінованих перевезень, які в’їжджають в робочих цілях,
  • моряки, рибалки, працівники морських добувальних і бурових платформ, які в’їжджають для транзиту на місце роботи;
  • дипломати і члени їх сімей;
  • учасники спортивних змагань з документами від організатора змагань.

Від обов’язкового карантину звільнено:

  • осіб, які мають довідку про наявність у них щеплення від COVID-19;
  • водіїв та членів екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних і автотранспортних засобів, чия професійна діяльність пов’язана із сферою міжнародних пасажирських, вантажних, чи комбінованих перевезень та які в’їжджають на територію Польщі у рамках виконання службових обов’язків;
  • пасажирів суден, які курсують, не запливаючи у порти третіх країн, між портами держав-членів Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) – Сторони Угоди про Європейський економічний простір;
  • осіб, які здобувають освіту у Польщі, а також, науковців, котрі проводять дослідження на території Польщі;
  • працівників дипломатичних та консульських установ, представників міжнародних організацій та членів їхніх сімей, а
  • також інших осіб, які перетинають кордон на підставі дипломатичного паспорта;
  • осіб, які виконують роботи на сільськогосподарських підприємствах, розташованих у прикордонних територіях обох країн;
  • спортсменів, тренерів, лікарів, фізіотерапевтів, суддів, акредитованих журналістів, які в’їжджають до Польщі з метою участі у спортивних заходах та мають підтверджуючі документи від організатора змагань;
  • медичних працівників, які в’їжджають на територію Польщі з метою працевлаштування у сфері охорони здоров’я;
  • осіб, які перетинають державний кордон Польщі, що становить внутрішній кордон ЄС, у рамках, або з метою виконання службових обов’язків.

Повний перелік підстав для в’їзду до Польщі розміщено на сайті посольства.

  • Раніше повідомлялося, що уряд України поки не планує вводити заборону на в’їзд до нашої країни з Великої Британії через новий штам COVID-19. Але для мандрівників діятиме низка обмежень.